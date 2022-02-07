ماكرون يعرب عن أمله بتخفيف حدة توتر الأزمة الأوكرانية خلال محادثاته مع بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل اجتماعه في موسكو الإثنين بنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تسهم مباحثاتهما في «تخفيف حدة التوتر» على الحدود بين روسيا وأوكرنيا التي يخشى الغرب تعرضها لغزو روسي.

وبدأ الاجتماع بين بوتين وضيفه قرابة الساعة 18:30 (15:30 ت غ)، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الروسي، وبدا خلالها الرئيسان جالسين أمام مائدة بيضاء طويلة جدًّا في الكرملين، وفق «فرانس برس».

آلاف القوات على حدود أوكرانيا

ويتهم الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه روسيا التي تشدد في المقابل على أنها لا تسعى سوى إلى ضمان أمنها.ويُتوقع أن يواصل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اجتماعه مع بوتين حتى المساء، على أن يُختتم بمؤتمر صحفي مشترك بحسب الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن ماكرون وبوتين عازمان على «المضي إلى جوهر الأمور» خلال اجتماعهما، من خلال درس إجراءات «خفض التصعيد» في الأزمة على حدود أوكرانيا. وتحدث ماكرون الأحد مع بايدن هاتفيا. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال الذي استمر 40 دقيقة جزء من «منطق التنسيق» قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو ثم توجهه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.