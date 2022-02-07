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ألمانيا تقرر إرسال 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا في خضم الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 05:33 مساء
ألمانيا تقرر إرسال 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا في خضم الأزمة الأوكرانية
جنود ألمان في ليتوانيا. (الإنترنت)
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت الإثنين أن بلادها سترسل إلى ليتوانيا 350 عسكريًّا إضافيًّا للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، في وقت يخشى فيه الغرب غزوًا عسكريًّا روسيًّا لأوكرانيا.

وقالت لامبريخت «نحن نعزز مساهمة قواتنا في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي ونرسل إلى حلفائنا إشارة واضحة على عزمنا»، مشيرة إلى أن العسكريين الـ350 سيصلون «في غضون أيام قليلة» إلى ليتوانيا حيث يتمركز أساسًا 500 عسكري ألماني في إطار قوة حلف شمال الأطلسي، وفق «فرانس برس».

علن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك الإثنين، أن بلاده سترسل 350 عسكريًّا إضافيًّا إلى بولندا للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، في وقت يخشى فيه الغرب غزوًا عسكريًّا روسيًّا لأوكرانيا.

 100 مهندس عسكري بريطاني منتشرون في بولندا 
وقال والاس إن هؤلاء الجنود سينضمون إلى حوالى 100 مهندس عسكري بريطاني منتشرين أساسًا في بولندا على الحدود مع روسيا، مشيرًا إلى أن انتشارهم يرمي «لإظهار أنه بوسعنا العمل معًا وإرسال إشارة قوية مفادها أن بريطانيا وبولندا تقفان جنبًا إلى جنب»، وفق «فراسن برس».

يشهد، الإثنين، حركة دبلوماسية مكثفة تهدف إلى محاولة نزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا؛ إذ يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.

 الغربيون يتهمون موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا
ويتهم الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه روسيا التي تشدد في المقابل على أنها لا تسعى سوى إلى ضمان أمنها.ويُتوقع أن يصل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى موسكو بعد الظهر وقد يتواصل اجتماعه مع بوتين حتى المساء، على أن يُختتم بمؤتمر صحفي مشترك بحسب الإليزيه.

-  حركة دبلوماسية مكثفة لمحاولة نزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا
-  الرئاسة الأوكرانية: فرص الحل الدبلوماسي «أكبر» من احتمال التصعيد العسكري

وقالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن ماكرون وبوتين عازمان على «المضي إلى جوهر الأمور» خلال اجتماعهما، من خلال درس إجراءات «خفض التصعيد» في الأزمة على حدود أوكرانيا. وتحدث ماكرون الأحد مع بايدن هاتفيا. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال الذي استمر 40 دقيقة جزء من «منطق التنسيق» قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو ثم توجهه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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