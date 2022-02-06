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تقليل أوكراني من مخاطر غزو روسي بعد تحذيرات واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 07:36 مساء
تقليل أوكراني من مخاطر غزو روسي بعد تحذيرات واشنطن
دبابة تابعة للقوات الانفصالية شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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شدَّدت الرئاسة الأوكرانية، الأحد، على أن فرص حل الأزمة المتصاعدة مع روسيا عبر الدبلوماسية تبقى أقوى من مخاطر شن هجوم، بعدما حذرت الولايات المتحدة من أن موسكو كثفت تحضيراتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا. 

قال مسؤولون أميركيون إن الكرملين حشد 110 آلاف عنصر على الحدود مع أوكرانيا لكن التقارير الاستخباراتية لم تحدد بعد ما اذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصممًا فعليًا على اجتياح البلاد، وفق «فرانس برس».

غزو واسع النطاق لأوكرانيا 
وقدّرت الاستخبارات الأميركية من جهتها أن روسيا بات لديها فعليًا 70 بالمئة من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا ويمكن أن يكون لديها القدرة الكافية، أي 150 ألف جندي لتنفيذ هجوم خلال أسبوعين.

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وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الاستخبارات الأميركية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه، من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل. وتنفي روسيا التخطيط للقيام بتوغل في أوكرانيا.

بعد التحذيرات الأميركية، اعتبر ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن «فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد».

ولطالما حاولت كييف التخفيف من المخاوف بحصول هجوم وشيك في إطار سعيها لتجنب إلحاق أذى إضافي باقتصادها المتداعي.

تحرك دبلوماسي أوروبي
وأضاف بودولياك أن «حشد الجيش الروسي على نحو كبير قرب حدودنا يتواصل منذ الربيع الماضي»، و«لممارسة ضغط نفسي كبير»، تنفذ روسيا «مناوبات واسعة النطاق» ومناورات وتحريك معدات عسكرية. 

وتابع «إلى متى سيستمر هذا التحرك الروسي وباي هدف؟ وحده الكرملين يملك الجواب المحدد على هذا السؤال». وقال إن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين يجب أن «يكونوا مستعدين دائمًا لكل السيناريوهات ونحن نؤدي هذه المهمة بنسبة 100 بالمئة».

وقد وصلت كتيبة من التعزيزات الأميركية المعلن عنها لطمأنة حلفاء أوروبا الشرقية في مواجهة التوتر الحالي، الأحد الى مطار في جنوب شرق بولندا.

تأتي التحذيرات الأميركية الشديدة، وهي جزء من محاولة متعمدة من واشنطن لاستباق أي تحركات روسية، فيما تسعى أوروبا لنزع فتيل الأزمة.

 الرئيس الفرنسي ماكرون في موسكو
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو الإثنين وكييف في اليوم التالي لإجراء محادثات تهدف لتخفيف التوتر دفع خطة السلام من أجل وقف النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية في شرق اوكرانيا.

كذلك، يزور المستشار الألماني أولاف شولتس المنطقة لإجراء محادثات مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع التالي في محاولة لتحريك الجهود الدبلوماسية.

وحذر المسؤولون الأميركيون من أنه إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا، فبإمكان قواته تطويق العاصمة الأوكرانية كييف وإطاحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة.

وحذروا من أن النزاع ستكون له كلفة بشرية كبيرة إذ قد يتسبب بمقتل ما بين 25 وخمسين ألف مدني، وما بين خمسة آلاف و25 ألف جندي أوكراني، وما بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف جندي روسي. كما يمكن أن يؤدي إلى تدفق ما بين مليون وخمسة ملايين لاجئ، خصوصا إلى بولندا.

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال قوات أميركية لتعزيز قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية.

وأثارت هذه الخطوة غضب موسكو التي عرضت مطالب على الأطلسي لوقف توسعه والانسحاب من دول أعضاء تقع في أوروبا الشرقية.

قوات خاصة
خلصت الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا تواصل حشد قوات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

قبل أسبوعين كان هناك حوالي 60 كتيبة عسكرية روسية في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا لا سيما في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014.

لكن مسؤولين أميركيين قالوا الجمعة إنه كان هناك 80 كتيبة و14 أخرى في طريقها من أماكن أخرى في روسيا.

وأضافوا أن حوالي 1500 جندي من القوات الخاصة الروسية المعروفة باسم «سبيتسناز» وصلوا إلى طول الحدود الأوكرانية قبل أسبوع.

كما أعلنت روسيا ما تسميه مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروس وأرسلت عدة كتائب إلى شمال كييف وفي منطقة بريست قرب الحدود مع بولندا. كذلك، تتمركز قوة بحرية روسية كبرى في البحر الأسود.

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