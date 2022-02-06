مستشار الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة لا ترسل قوات لإشعال حرب مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الولايات المتحدة، الأحد، أن الهدف من إرسال قواتها ليس «إشعال» حرب مع روسيا بعدما نشرت 3000 جندي إضافي في ألمانيا وأوروبا الشرقية في ظل الخلاف مع موسكو بشأن أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سالفيان لشبكة «فوكس نيوز» إن «الرئيس كان واضحا على مدى شهور بأن الولايات المتحدة لا ترسل قوات من أجل إشعال حرب أو القتال في حرب ضد روسيا في أوكرانيا»، مضيفًا «أرسلنا قوات إلى أوروبا للدفاع عن أراضي (دول منضوية في) حلف شمال الأطلسي»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء الماضي، عزم الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» في أوروبا الشرقية، وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا. وسيُرسل نحو ألفي عسكري من قاعدة «فورت براغ» بولاية كارولاينا الشمالية إلى بولندا وألمانيا، فيما سيُنقل ألف عسكري آخرين متمركزين في ألمانيا، إلى رومانيا، وفق ما أعلن مسؤولين أميركيين.

وحذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت سابق من أنه «إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة». كما أعلن استعداده لفرض عقوبات على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيًّا إذا شنت القوات الروسية هجومًا على أوكرانيا.