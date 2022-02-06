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الجيش الباكستاني يعلن مقتل خمسة من جنوده بإطلاق نار من أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 05:01 مساء
الجيش الباكستاني يعلن مقتل خمسة من جنوده بإطلاق نار من أفغانستان
قوات تابعة للجيش الباكستاني. (الإنترنت)
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أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، مقتل خمسة من جنوده بإطلاق نار من أفغانستان، في هجوم تبنته حركة طالبان في باكستان.

وأفاد جهاز العلاقات العامة التابع للجيش في تعليق على الهجوم الذي وقع في منطقة كورمه في إقليم خیبر بختونخوا أن «باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية». وأعلنت «حركة طالبان باكستان» لاحقًا مسؤوليتها عن الهجوم، وفق «فرانس برس».

أعلن الجيش الباكستاني، السبت، أن قواته أنهت هجومين شنهما انفصاليون في إقليم بلوشستان استمرا أربعة أيام، مقدرًا العدد النهائي للقتلى بعشرين مسلحًا وتسعة عسكريين.

ويشن انفصاليون تمردًا في الولاية الشاسعة الواقعة في جنوب غرب البلاد منذ سنوات، يغذيه غضب من فقر السكان المدقع رغم احتياطات بلوشستان الوافرة من الموارد الطبيعية، وفق «فرانس برس». 

 الصين تستثمر  بشكل كبير في بلوشستان
واندلعت المعارك، بينما كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يجري زيارة رسمية إلى الصين التي استثمرت بشكل كبير في بلوشستان، ما زاد حدة التوترات.

وشن مسلحون من «جيش تحرير بلوشستان» هجومين، في وقت متأخر الأربعاء، على موقعين للجيش في منطقتي ناوشكي وبانجور في المقاطعة. وقال الجيش إنه تم إنهاء هجوم ناوشكي، الخميس، لكن هجوم بانجور صُدَّ السبت.

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وفر المتشددون في نهاية المطاف من منطقة بانجور، ما سمح للجيش بتنفيذ ما سماه «عملية تطهير» عبر مطاردتهم في محيطها. وأضاف الجيش في بيان أن «جميع الإرهابيين المحاصرين قتلوا في عملية اليوم لأنهم رفضوا الاستسلام».

من جانبه، زعم «جيش تحرير بلوشستان»، في بيان بثه عبر تطبيق «تليغرام»، أنه قتل 80 عسكريًّا وحقق أهدافه بنجاح. وكثيرًا ما يبالغ الانفصاليون البلوش في نجاحاتهم في ساحة المعركة، كما تقلل إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني من الخسائر أو تؤخر الإبلاغ عنها.

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