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كوستاريكا: 25 مرشحا يتنافسون على رئاسة البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 01:21 مساء
كوستاريكا: 25 مرشحا يتنافسون على رئاسة البلاد
رئيس جمهورية كوستاريكا كارلوس ألفارادو. (الإنترنت).
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يتنافس 25 مرشحًا في انتخابات رئاسية تجرى الأحد في كوستاريكا الواقعة في أميركا الوسطى، المعروفة باستقرارها وجودة الحياة فيها وثراء بيئتها التي كانت تجذب ملايين السياح قبل جائحة «كوفيد-19»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويتنافس هذا العدد القياسي من المرشحين في الاقتراع الذي يجرى من الساعة السادسة إلى الساعة الثانية عشرة لاختيار رئيس خلفًا لكارلوس ألفارادو، الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثانية على التوالي مدتها أربع سنوات بموجب الدستور، ودُعي نحو 3.5 مليون ناخب إلى التصويت.

وإذا لم يحصل أي مرشح على 40% من الأصوات الأحد، فسيجرى تنظيم دورة ثانية في الثالث من أبريل، وهذا السيناريو مرجح لأن سبعة فقط من المتنافسين حصلوا على أكثر من 2% من نوايا التصويت، بحسب استطلاعات الرأي.

والأوفر حظًّا هما الحزبان التقليديان ليمين الوسط ويسار الوسط، اللذان يهيمنان على الحياة السياسية في كوستاريكا منذ فترة طويلة، ويتوقع أن يكون انتقامهما مدويًّا من حزب «العمل المواطن» من يسار الوسط الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته ألفارادو، الذي تمكن من الفوز عليهما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في الاقتراع الرئاسي في 2014، ثم في 2018. لكن مرشحه لن يحصل على أكثر من 0,3% حسب استطلاعات الرأي.

ويتصدر استطلاعات الرأي خوسيه ماريا فيغيريس (67 عامًا) مرشح حزب التحرير الوطني الذي تأسس العام 1953 وانتخب تسعة من أعضائه رؤساء. وقد شغل فيغيريس منصب الرئاسة من 1994 إلى 1998. وتشير الاستطلاعات إلى حصوله على 17 بالمئة من نوايا التصويت.

ويليه لينيث سابوريو (نحو 13 بالمئة من نوايا التصويت) نائب الرئيس السابق، البالغ من العمر 61 عامًا (2002-2006). وهو مرشح حزب «الوحدة الاجتماعية المسيحية» من يمين الوسط الذي أنشئ في 1983 وفاز بثلاث انتخابات رئاسية.

وتأتي هذه الانتخابات، بينما يواجه البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة ويوصف بأنه «سويسرا أميركا الوسطى»، أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب وباء «كوفيد-19»، إلى جانب فضائح فساد على نطاق غير مسبوق.

وتواصل البطالة ارتفاعها منذ أكثر من عقد حتى بلغت 14.4% في 2021، في انخفاض طفيف جدًّا مقارنة بالعام 2020 حين كانت جائحة «كوفيد-19» في ذروتها، والعام الماضي كان 23% من الكوستاريكيين يعيشون تحت خط الفقر، بينما وصل الدين إلى سبعين بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

من جهة أخرى، هزت وزراء حاليين وسابقين ورؤساء بلديات العام الماضي، قضيتا فساد تتعلقان باختلاس أموال ودفع رشاوى لعقود أشغال عامة تقدر بملايين الدولارات.

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