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المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية إريك زمور ينتقد المساعدات الاجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 12:24 مساء
المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية إريك زمور ينتقد المساعدات الاجتماعية
المرشح اليميني المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية إريك زمور، 23 سبتمبر 2021. (أ ف ب)
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انتقد المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية، إريك زمور، المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة خلال تجمع انتخابي في مدينة ليل شمال البلاد، متطلعًا إلى التفوق على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن في الانتخابات التي ستنظم في أبريل العام الجاري، قال زمور أمام نحو ستة آلاف من أنصاره إنه يقف إلى جانب «فرنسا التي تعمل». 

لوبن أقل «تطرفا» من زمور
من جهتها، نظمت لوبن أول تجمع انتخابي لها في رانس شمال شرق باريس، شارك فيه نحو أربعة آلاف من أنصارها ساد اقتناع بينهم بأنها تمثل توجهًا أقل «تطرفا» من زمور، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي مدينة رانس التي توج فيها عديد الملوك الفرنسيين عبر القرون، انشرحت ملامح لوبن عندما قالت إحدى داعماتها، وهي سيدة أعمال تدعى آنيك وتبلغ 58 عاما، إنها ستمنحها صوتها.

وقالت آنيك: «أبلي بلاءً حسنًا من الناحية الاقتصادية، لكن مارين لوبن تمثل قيما، الارتباط بهويتنا الفرنسية والحزم»، ووصفت زمور بأنه «متطرف في موقفه وكلماته» و«غير صادق».

ويتطلع المرشحان من اليمين المتطرف إلى حشد التأييد في المنطقة الصناعية بشمال البلاد في محاولتهما بلوغ الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حيث اعتبر زمور أن الشمال يمثل أيضًا منطقة «تعتبر فيها المعونات إهانة».

ووعد المرشح بمعالجة تدني الرواتب، وقال ساخرًا: «عندما تستيقظ كل صباح لتذهب وتعمل لا تقبل أن يعيش جارك أفضل مما تعيشه بفضل المنح الاجتماعية بدون الحاجة إلى العمل».

وكانت رئيسة بلدية ليل الاشتراكية مارتين أوبري قالت في وقت سابق إن زمور غير مرحب به في المدينة وشاركت في تظاهرة ضد «الكراهية» نظمتها جمعية «إس أو إس راسيسم» المناهضة للعنصرية.

وقالت الشرطة إن ما يزيد قليلًا على ألف شخص بينهم بضع مئات من اليسار المتشدد نظموا احتجاجًا آخر، استعملت خلاله قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد حفنة من الأشخاص.

وأوضح المتظاهر كريستيان، وهو متقاعد يبلغ 68 عامًا، أنه جاء لقلقه من أن مواطنيه الفرنسيين «صم وعمي» إزاء الأفكار اليمينية المتطرفة التي يعتبرها خطرة.

على صعيد متصل، أظهر استطلاع رأي حديث أجرته شركة «إيبسوس» أن كلًّا من زمور ولوبن يحظيان بدعم 14% من الناخبين، ووضع الاستطلاع الرئيس إيمانويل ماكرون في الطليعة بنسبة 24 بالمئة، تليه المرشحة اليمينية فاليري بيكريس بنسبة 16.5%.

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