Atwasat

الجيش الباكستاني ينهي هجومين شنهما انفصاليون في بلوشستان أسفرا عن مقتل 20 مسلحا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 09:59 مساء
الجيش الباكستاني ينهي هجومين شنهما انفصاليون في بلوشستان أسفرا عن مقتل 20 مسلحا
مسؤولون عسكريون وأقارب خلال جنازة أحد العسكريين الذين قتلوا في معارك مع انفصاليين في إقليم بلوشستان. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الجيش الباكستاني، السبت، أن قواته أنهت هجومين شنهما انفصاليون في إقليم بلوشستان استمرا أربعة أيام، مقدرًا العدد النهائي للقتلى بعشرين مسلحًا وتسعة عسكريين.

ويشن انفصاليون تمردًا في الولاية الشاسعة الواقعة في جنوب غرب البلاد منذ سنوات، يغذيه غضب من فقر السكان المدقع رغم احتياطات بلوشستان الوافرة من الموارد الطبيعية، وفق «فرانس برس». 

 الصين تستثمر  بشكل كبير في بلوشستان
واندلعت المعارك، بينما كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يجري زيارة رسمية إلى الصين التي استثمرت بشكل كبير في بلوشستان، ما زاد حدة التوترات.

وشن مسلحون من «جيش تحرير بلوشستان» هجومين، في وقت متأخر الأربعاء، على موقعين للجيش في منطقتي ناوشكي وبانجور في المقاطعة. وقال الجيش إنه تم إنهاء هجوم ناوشكي، الخميس، لكن هجوم بانجور صُدَّ السبت.

-  قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة لاهور الباكستانية
-  مقتل شرطي باكستاني ومسلحَين اثنين في تبادل لإطلاق النار بإسلام آباد

وفر المتشددون في نهاية المطاف من منطقة بانجور، ما سمح للجيش بتنفيذ ما سماه «عملية تطهير» عبر مطاردتهم في محيطها. وأضاف الجيش في بيان أن «جميع الإرهابيين المحاصرين قتلوا في عملية اليوم لأنهم رفضوا الاستسلام».

من جانبه، زعم «جيش تحرير بلوشستان»، في بيان بثه عبر تطبيق «تليغرام»، أنه قتل 80 عسكريًّا وحقق أهدافه بنجاح.

كثيرًا ما يبالغ الانفصاليون البلوش في نجاحاتهم في ساحة المعركة، كما تقلل إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني من الخسائر أو تؤخر الإبلاغ عنها.

جزء من مبادرة «الحزام والطريق»
والاستثمارات الصينية في بلوشستان جزء من مبادرة «الحزام والطريق»، التي تنفذها بكين. ولقي مشروع «الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني» الذي يربط منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين بميناء جوادر الاستراتيجي في بلوشستان انتقادات على خلفية عدم استفادة السكان المحليين من التدفق الهائل للاستثمارات. 

ورغم أن الممر الاقتصادي يوفر بوابة مربحة للصين إلى المحيط الهندي، فإن سلامة العمال في المشروع لطالما شكلت مصدر قلق. وأقامت إسلام أباد وبكين علاقات قوية في السنوات الأخيرة.

واعتبر مسؤول أمني باكستاني، الجمعة، أن الهجومين محاولة لعرقلة زيارة خان للصين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»

«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»
تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا

تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا
إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر

إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟

بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟
«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»

الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»
جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»

جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة

غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة
فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
مؤسسة النفط تعلن استئناف «بريتيش بتروليوم» البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا

مؤسسة النفط تعلن استئناف «بريتيش بتروليوم» البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون

أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ناطق عسكري: تعزيزات عسكرية أميركية إلى بولندا لـ«طمأنة الحلفاء»
ناطق عسكري: تعزيزات عسكرية أميركية إلى بولندا لـ«طمأنة الحلفاء»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»
رئيس البيرو يجري تعديلا وزاريا بعد اتهامات لرئيس الحكومة بارتكاب عنف أسري
رئيس البيرو يجري تعديلا وزاريا بعد اتهامات لرئيس الحكومة بارتكاب ...
النمسا.. إلزامية اللقاح للجميع رسميا
النمسا.. إلزامية اللقاح للجميع رسميا
إيران تطالب واشنطن بإظهار حسن النية «بالفعل» بعد رفع العقوبات المفروضة على طهران
إيران تطالب واشنطن بإظهار حسن النية «بالفعل» بعد رفع العقوبات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
غوتيريس يتوقع أن تجيز الصين لمفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيارة شينجيانغ
غوتيريس يتوقع أن تجيز الصين لمفوضة حقوق الإنسان في الأمم ......
الجيش الباكستاني ينهي هجومين شنهما انفصاليون في بلوشستان أسفرا عن مقتل 20 مسلحا
الجيش الباكستاني ينهي هجومين شنهما انفصاليون في بلوشستان ......
الإعصار «باتسيراي» يقترب من مدغشقر وسط مخاوف من أضرار واسعة النطاق
الإعصار «باتسيراي» يقترب من مدغشقر وسط مخاوف من أضرار واسعة ......
إيران تطالب واشنطن بإظهار حسن النية «بالفعل» بعد رفع العقوبات المفروضة على طهران
إيران تطالب واشنطن بإظهار حسن النية «بالفعل» بعد رفع ......
النمسا.. إلزامية اللقاح للجميع رسميا
النمسا.. إلزامية اللقاح للجميع رسميا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط