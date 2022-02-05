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إيران ترى الإجراءات الأميركية بشأن العقوبات «جيدة لكن غير كافية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 01:14 مساء
إيران ترى الإجراءات الأميركية بشأن العقوبات «جيدة لكن غير كافية»
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. (الإنترنت).
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت، أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات المفروضة على طهران «جيدة لكن غير كافية»، بعيد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي المدني للجمهورية الإسلامية.

وقال أمير عبداللهيان «لقد أبلغنا الجانب الأميركي عن طريق بعض من ينقلون الرسائل هذه الأيام، أن عليهم إظهار حسن النية بالفعل».

وأضاف: «رفع بعض العقوبات بشكل عملي قد يعكس حسن نيتهم، الأميركيون يتحدثون عن ذلك، لكن يجب أن يُعرف أن ما يحصل على الورق هو جيد لكنه غير كاف»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الإيرانية.

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