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إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 12:25 مساء
إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر
صورة بالأقمار الصناعية للإعصار باتسيراي في المحيط الهندي. 2 فبراير 2022.(أ ف ب)
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يتوقع أن يضرب الإعصار «باتسيراي» الذي يشكل «تهديدًا خطرًا جدًا على المنطقة»، السبت شرق مدغشقر مع رياح تزيد سرعتها على 200 كيلومتر في الساعة على الجزيرة الكبيرة في المحيط الهندي؛ حيث يستعد السكان لوصوله بالوسائل المتاحة، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

بعد هطول أمطار غزيرة لمدة يومين على جزيرة ريونيون الفرنسية، وصل الإعصار السبت في الساعة الواحدة وخمسين دقيقة بتوقيت غرينتش على بُعد 250 كيلومترًا من ساحل مدغشقر الشرقي، على ما ذكر مرصد «ميتيو فرانس».

إعصار استوائي قوي
وحذر المرصد في نشرته الجوية الصباحية السبت من أنه سيضرب «عصر ومساء السبت بين ماسوميلوكا ومنانجاري قرب نوسي فاريكا» بمستوى إعصار استوائي قوي وبـ«التالي يطرح تهديدًا خطرًا للغاية على المنطقة».

ومن المتوقع أن تهب الرياح «بسرعة تزيد على 200 أو حتى 250 كيلومترًا  في الساعة عند النقطة التي سيضرب فيها»، وفقًا للمصدر نفسه. وقد يصل ارتفاع الموج من 10 إلى 15 مترًا على أن «تتساقط الأمطار الغزيرة بعد ذلك فوق جزء من النصف الجنوبي من مدغشقر».

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واجتاحت الرياح والأمطار المستمرة منذ الجمعة الجزيرة، التي ضربتها العاصفة الاستوائية آنا في يناير، وتسببت آنا التي ضربت أيضًا ملاوي وموزمبيق وزيمبابوي، بمقتل مئة شخص بينهم 56 في مدغشقر وتشريد الآلاف.

وحذر الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الجمعة من أن آثار الإعصار باتسيراي في مدغشقر ستكون «كبيرة»، بما في ذلك المناطق التي كانت ضربتها العاصفة آنا.

الإعصار يهدد أكثر من نصف مليون شخص 
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي لمدغشقر باسكوالينا دي سيريو إنها تتوقع «أزمة كبيرة» في الجزيرة حيث يمكن أن يؤثر الإعصار على أكثر من 600 ألف شخص بينهم 150 ألف نازح.

ووضعت فرق البحث والإنقاذ في حالة تأهب قصوى وتم تخزين الإمدادات، فيما وضعت الطائرات في حالة تأهب للمشاركة في أي عملية إنسانية محتملة.

وفي كل عام خلال موسم الأعاصير من نوفمبر إلى أبريل تعبر حوالي عشر عواصف أو أعاصير جنوب غرب المحيط الهندي، من الشرق إلى الغرب، وابتعد الإعصار «باتسيراي» الجمعة عن سواحل جزيرة ريونيون الفرنسية حيث جرى رفع الإنذار الأحمر للأعاصير الذي يفرض على السكان التحصن داخل منازلهم. وتم تسجيل 12 إصابة.

وأنقذ ثلاثون من عناصر الإنقاذ ليل الخميس - الجمعة 11 بحارًا هنديًا وبنغاليًا من ناقلة النفط تريستا ستار التي جنحت جنوب الجزيرة، في عملية «محفوفة بالمخاطر وتقنية وغير مسبوقة» نفذت في «أحوال جوية سيئة للغاية» وفقا للسلطات.

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