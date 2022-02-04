3 دول أفريقية تطلب اجتماعًا لمجلس الأمن الثلاثاء حول انقلاب بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت غانا وكينيا والغابون، الأعضاء الأفارقة الثلاث غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، اجتماعًا مغلقًا لهذه الهيئة الأمميّة الثلاثاء حول انقلاب 24 يناير في بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.

ورجّحت المصادر أن تقترح غانا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، خلال الاجتماع، تبنّي المجلس إعلانًا مشتركًا يدين الانقلاب، حسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ إطاحة العسكريين بالرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية، لزم مجلس الأمن الصمت فلم يتّخذ أي موقف ولم يدعُ إلى أي اجتماع.

ولا يزال يُفترض أن تؤكد روسيا عقد الاجتماع الثلاثاء، إذ إنّها تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في فبراير وبالتالي هي التي تقرر جدول أعماله.

وقال مصدر دبلوماسي طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنّ كينيا كانت تفضّل تأخير عقد الاجتماع حول بوركينا فاسو إلى 15 فبراير، إلا أن دولًا أخرى اعتبرت هذا التاريخ متأخرًا جدًا.

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من جانبه في 25 يناير على التطوّرات في بوركينا فاسو، مؤكّدًا أن «الانقلابات العسكرية غير مقبولة»، مشدداً على أنّ «دور العسكريين يجب أن يكون الدفاع عن بلدانهم وشعوبهم، وليس مهاجمة حكوماتهم والقتال من أجل السلطة».