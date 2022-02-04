الاتحاد الأوروبي يندد بغلق مكتب «دويتشه فيله» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بقرار روسيا إغلاق مكتب شبكة البث الألمانية «دويتشه فيله»، معتبرًا ذلك «غير مقبول» و«تطور سيئ».

والخطوة التي قالت روسيا إنها رد على قطع بث قناة «آر تي» الروسية في ألمانيا، «تظهر مع الأسف مرة أخرى انتهاكهم المستمر لحرية الإعلام وتجاهلهم لاستقلالية الإعلام»، كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو.

أغلقت السلطات الروسية، الخميس، المكتب المحلي لشبكة الراديو والتلفزيون الألمانية الدولية «دويتشه فيله»، كما منعت بثّ برامجها. وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، نقلته «فرانس برس» أنه يُرتقب أيضًا فرض عقوبات على «ممثلي هيئات حكومية وعامة ألمانية منخرطة في قطع بثّ قناة روسيا اليوم».

وندد الكرملين، الخميس، بحظر بث محطة «روسيا اليوم» التلفزيونية في ألمانيا، معتبرًا أن ذلك يشكل «انتهاكًا لحرية التعبير». ونهاية ديسمبر، حصلت ألمانيا على قطع البث الفضائي لقناة «روسيا اليوم» (آر تي) الروسية باللغة الألمانية، معتبرة أن الوسائل التقنية التي تستخدمها تتعارض مع «السيادة القانونية» للبلاد، حسب ما أفادت السلطات المنظمة لوسائل الإعلام الألمانية.