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شولتس يزور كييف في 14 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 فبراير 2022, 02:02 مساء
شولتس يزور كييف في 14 فبراير
المستشار الألماني، أولاف شولتس. (الإنترنت)
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يزور المستشار الألماني، أولاف شولتس، كييف في 14 فبراير، على ما أعلن الناطق باسمه، الجمعة، عشية محادثات يجريها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وسط توتر العلاقات مع دول الغرب بشأن أوكرانيا.

وقال الناطق فولفغانغ بوخنر للصحفيين: «إضافة إلى (مناقشة) العلاقات الثنائية، سيكون التركيز أيضًا على قضايا دولية ومنها مسائل أمنية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الكرملين زيارة شولتس إلى روسيا في 14 فبراير الجاري، وقال الناطق باسمه، دميتري بيسكوف، للصحفيين: «ستجري زيارة لشولتس إلى موسكو في 15 الحالي»، مضيفاً أن الزعيمين سيعقدان محادثات ثنائية «جوهرية».

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