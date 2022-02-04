روسيا والصين تنددان بالنفوذ الأميركي في أوروبا وآسيا

القاهرة - بوابة الوسط

نددت الصين وروسيا، الجمعة، في إعلان مشترك بالنفوذ الأميركي، ودور حلف شمال الأطلسي وتحالف «أوكوس» الدفاعي في أوروبا وآسيا، باعتبارهما يؤديان إلى زعزعة الاستقرار.

وفي الإعلان الصادر في ختام اللقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جينبينغ، في بكين، قال البلدان إنهما «يعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلًا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

كما نددا بـ«التأثير السلبي لاستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على السلام والاستقرار في المنطقة»، وأبديا «قلقهما» لإنشاء التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا العام 2020.