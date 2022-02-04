ماكرون يلتقي بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الإثنين المقبل في موسكو، ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء في كييف، على ما أعلن قصر الإليزيه، الجمعة، في مسعى دبلوماسي جديد يبذله سعيًا لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية.

وضاعف ماكرون في الأيام الأخيرة الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي، كما مع الرئيس الأميركي جو بايدن، سعيا للتوسط في الأزمة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الخميس، بحث ماكرون مع بوتين خلال اتصال هاتفي هو الثالث خلال أسبوع، الأزمة الأوكرانية وخصوصًا «الضمانات الأمنية» التي تطالب بها موسكو. وقال الكرملين في بيان إلى «مواصلة حوار بناء حول قضايا أوكرانيا والمبادرة الروسية لتوفير ضمانات قانونية بعيدة المدى تتصل بأمن روسيا الاتحادية»، مشيرا مجددًا إلى «استفزازات» القادة الأوكرانيين.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه بحث الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي سبل «تسريع العملية السلمية» في بلاده، في وقت يخشى الغرب غزوا عسكريا لأوكرانيا. وإثر المكالمة كتب زيلينسكي على تويتر أن «الحوار تواصل مع إيمانويل ماكرون بشأن مواجهة التحديات الأمنية وتسريع عملية السلام في إطار صيغة النورماندي» التي تضم روسيا وأوكرانيا وبلدين وسيطين هما فرنسا وألمانيا.