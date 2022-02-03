ماكرون يتحدث هاتفيا مع بوتين وزيلينكسي لحل الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، الأزمة الأوكرانية وخصوصا «الضمانات الأمنية» التي تطالب بها موسكو، وذلك في مكالمة هاتفية هي الثالثة خلال أسبوع، وفق ما أفاد الكرملين.

ولفت الكرملين في بيان إلى «مواصلة حوار بناء حول قضايا أوكرانيا والمبادرة الروسية لتوفير ضمانات قانونية بعيدة المدى تتصل بأمن روسيا الاتحادية»، مشيرا مجددا إلى «استفزازات» القادة الأوكرانيين، وفق وكالة «فرانس برس».

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وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه بحث الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل «تسريع العملية السلمية» في بلاده، في وقت يخشى الغرب غزوا عسكريا لأوكرانيا.

وإثر المكالمة كتب زيلينسكي على تويتر أن «الحوار تواصل مع إيمانويل ماكرون بشأن مواجهة التحديات الأمنية وتسريع عملية السلام في إطار صيغة النورماندي» التي تضم روسيا وأوكرانيا وبلدين وسيطين هما فرنسا وألمانيا.