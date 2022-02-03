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جنرال أميركي: منحنا زعيم «داعش» فرصة لتسليم نفسه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 09:54 مساء
جنرال أميركي: منحنا زعيم «داعش» فرصة لتسليم نفسه
المنزل من الداخل عقب العملية الأميركية ضد زعيم تنظيم داعش (أ ف ب)
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أكد الجنرال الأميركي، كينيث ماكنزي، الخميس، أن القوات الأميركية منحت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» أبو إبراهيم الهاشمي القرشي فرصة لتسليم نفسه، قبل أن يختار في نهاية المطاف تفجير نفسه، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ماكنزي الذي يترأس القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) إن زعيم التنظيم الجهادي «قتل نفسه مع عائلته من دون قتال، في وقت كنا نحاول دعوته إلى تسليم نفسه ومنحناه فرصة للنجاة».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو إبراهيم الهاشمي القرشي «اختار القيام بعمل جبان يائس» حين فجر نفسه خلال عملية نفذتها وحدة «كوماندوز» أميركية في سورية.

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وأضاف بايدن في خطاب تلفزيوني: «بينما كان جنودنا يتقدمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أي مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضا عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها»، وفق وكالة «فرانس برس».

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