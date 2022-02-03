دعم روسي لأميركا.. «القرشي» يوقف تلاسن موسكو وواشنطن موقتا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت روسيا، الخميس، «دعمها» جهود «مكافحة الإرهاب» التي تبذلها واشنطن، بعدما أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو أبراهيم الهاشمي القرشي في عملية لقواتها الخاصة في سورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «ندعم جهود الدول الأخرى، وبينها أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على صعيد مكافحة الإرهاب»، مؤكدة «استعداد (موسكو) للتعاون مع جميع الدول المعنية» للتصدي لهذا الخطر.

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جاء هذا الموقف الروسي، عقب سلسلة طويلة من التلاسن والتوتر الحادث بين واشنطن وموسكو على خلفية أزمة أوكرانيا، والتي كان آخرها إعلان وسائل إعلام أميركية، عزم الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» في أوروبا الشرقية، وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو إبراهيم الهاشمي القرشي «اختار القيام بعمل جبان يائس» حين فجر نفسه خلال عملية نفذتها وحدة «كوماندوز» أميركية في سورية.

وأضاف بايدن في خطاب تلفزيوني: «بينما كان جنودنا يتقدمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أي مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضا عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها»، وفق وكالة «فرانس برس».

ورأى بايدن أن القوات الأميركية «أزالت تهديدًا إرهابيًا كبيرًا» عبر تنفيذها هذه العملية.