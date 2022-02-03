إغلاق مكتب شبكة «دويتشه فيله» في روسيا ردا على قطع بث قناة «روسيا اليوم» في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أغلقت السلطات الروسية، اليوم الخميس، المكتب المحلي لشبكة الراديو والتلفزيون الألمانية الدولية «دويتشه فيله» ومنع بثّ برامجها، ردًا على قطع بث قناة «روسيا اليوم» في ألمانيا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، نقلته «فرانس برس» أنه يُرتقب أيضًا فرض عقوبات على «ممثلي هيئات حكومية وعامة ألمانية منخرطة في قطع بثّ قناة روسيا اليوم».

وندد الكرملين في وقت سابق اليوم، بحظر بث محطة «روسيا اليوم» التلفزيونية في ألمانيا، معتبرًا أن ذلك يشكل «انتهاكًا لحرية التعبير»، وسط الأزمة المتفاقمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

- الكرملين يندد بقطع بث «روسيا اليوم» في ألمانيا

ونهاية ديسمبر، حصلت ألمانيا على قطع البث الفضائي لقناة «روسيا اليوم» (آر تي) الروسية باللغة الألمانية، معتبرة أن الوسائل التقنية التي تستخدمها تتعارض مع «السيادة القانونية» للبلاد، حسب ما أفادت السلطات المنظمة لوسائل الإعلام الألمانية.

وقالت «هيئة برلين-براندنبورغ الإعلامية» في بيان، إنها احتجت لدى شركة تشغيل الأقمار الاصطناعية الأوروبية «يوتلسات» على طريقة بث القناة الروسية باللغة الألمانية، التي تبث من صربيا، موضحة أنه بناءً على ذلك «أوقفت يوتلسات البث الفضائي لبرنامج آر تي دويتش في 22 ديسمبر 2021».

مراسلة دويتشه فيله «DW» إمّا بوروفس في استوديو «DW» في موسكو. (دويتشه فيله)