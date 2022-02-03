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الكرملين يندد بقطع بث «روسيا اليوم» في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 12:34 مساء
الكرملين يندد بقطع بث «روسيا اليوم» في ألمانيا
شعار قناة روسيا اليوم على ميكروفون. (الإنترنت)
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ندد الكرملين، الخميس، بحظر بث محطة «روسيا اليوم» التلفزيونية في ألمانيا، معتبرًا أن ذلك يشكل «انتهاكًا لحرية التعبير»، وسط الأزمة المتفاقمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: «هذا ليس سوى انتهاك لحرية التعبير ولا يسعنا سوى أن نبدي أسفنا»، فيما توعدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروف، على «تلغرام» بتدابير ردّ اعتبارًا من الخميس، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ونهاية ديسمبر، حصلت ألمانيا على قطع البث الفضائي لقناة «روسيا اليوم» (آر تي) الروسية باللغة الألمانية، معتبرة أن الوسائل التقنية التي تستخدمها تتعارض مع «السيادة القانونية» للبلاد، حسب ما أفادت السلطات المنظمة لوسائل الإعلام الألمانية.

وقالت «هيئة برلين-براندنبورغ الإعلامية» في بيان، إنها احتجت لدى شركة تشغيل الأقمار الاصطناعية الأوروبية «يوتلسات» على طريقة بث القناة الروسية باللغة الألمانية، التي تبث من صربيا، موضحة أنه بناءً على ذلك «أوقفت يوتلسات البث الفضائي لبرنامج آر تي دويتش في 22 ديسمبر 2021».

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