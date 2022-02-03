مع نشر قوات أميركية.. الكرملين يحض على «وقف تأجيج التوتر» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حضّ الكرملين، الخميس، الولايات المتحدة على «وقف» تصعيد الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، غداة القرار الأميركي بإرسال ثلاثة آلاف عسكري دعمًا لقوات الحلف الأطلسي في أوروبا الشرقية.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «نناشد باستمرار شركاءنا الأميركيين وقف تأجيج التوتر»، مضيفًا أن «مخاوف روسيا واضحة ومبرّرة تمامًا».

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، أمس الأربعاء، عزم الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» في أوروبا الشرقية، وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا. وسيُرسل نحو ألفي عسكري من قاعدة «فورت براغ» بولاية كارولاينا الشمالية إلى بولندا وألمانيا، فيما سيُنقل ألف عسكري آخرين متمركزين في ألمانيا، إلى رومانيا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين أميركيين.

والإثنين، حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أنه «إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة». كما أعلن استعداده لفرض عقوبات على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيًّا إذا شنت القوات الروسية هجومًا على أوكرانيا.