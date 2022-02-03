إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى كييف، الخميس، لمحاولة القيام بوساطة بين حليفه الأوكراني وروسيا القوية لتجنب نزاع قد يلحق ضررًا ببلده أيضًا.

ويفترض أن يجري إردوغان محادثات مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي تواجه بلاده تهديدًا ممثلًا بنحو مئة ألف جندي روسي محتشدين على حدودها، من دون أن يغضب فلاديمير بوتين، وفق «فرانس برس».

ويشدد إردوغان على عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي «ناتو» وعلاقاتها الجيدة مع كييف الشريك التجاري لأنقرة، في مساعي وساطته التي يأمل في إشراك بوتين فيها. وأكد في نهاية الأسبوع الماضي أنه «بصفتنا عضو في ناتو لا نريد حربًا بين روسيا وأوكرانيا ستكون نذير شؤم للمنطقة»، داعيًا إلى «حل سلمي» للأزمة، وقال: «عبر جمع الزعيمين في بلدنا يمكننا فتح الطريق لعودة السلام».

وحتى الآن، اكتفى بوتين بشكر نظيره التركي على دعوته لكنه أشار إلى أنه سيرد «عندما يسمح الوباء وجدول أعماله بذلك».

وأوكرانيا واحدة من القضايا الحساسة بين موسكو وأنقرة التي تدعم انضمام كييف إلى الحلف الأطلسي وتعارض بشدة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 باسم حماية الأقلية التتارية الناطقة باللغة التركية. وتصاعد التوتر أخيرًا بعدما انتقد بوتين نظيره التركي لإمداده كييف بطائرات مسيَّرة مسلحة تستخدم ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

بوتين يحذر إردوغان بسبب أوكرانيا

وحذر الرئيس الروسي نظيره التركي في ديسمبر من «استفزازات» كييف التي يرى أنها تحاول تعطيل اتفاق السلام بين البلدين عبر تحركات عسكرية باستخدام طائرات مسيرة قتالية تركية. وهي الطائرات نفسها التي لعبت أخيرًا دورًا حاسمًا لصالح حلفاء تركيا الأذربيجانيين في ناغورني قره باغ وكذلك في ليبيا.

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وبينما يتوافد الزوار الغربيون على كييف لدعم الرئيس الأوكراني، أكد زيلينسكي، الأربعاء، أنه لا يريد سوى «السلام»، مشددًا في الوقت نفسه على حقه في الدفاع عن النفس ضد مخاطر غزو روسي. وتخشى الحكومة الأوكرانية أيضًا من أن تؤثر الشائعات عن غزو وشيك على المستثمرين الذين يحتاج إليهم الاقتصاد الوطني بشدة.

ويفترض أن يشارك إردوغان في كييف في منتدى اقتصادي يتوقع أن يعلن خلاله رئيسا الدولتين اتفاقًا للتجارة الحرة، بينما بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ستة مليارات دولار في الأشهر الـ11 الأولى من 2021.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد «أبحاث السياسة الخارجية»، آرون شتاين، لوكالة «فرانس برس» إن «أنقرة تسعى للحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو وكييف»، موضحًا أنه «في الوضع الحالي، يسعى إردوغان إلى القيام بما تعرف حكومته فعله: عرض وساطة».

ويأتي ذلك بينما جرى تهميش تركيا في الحلف الأطلسي منذ حصولها على منظومة الصواريخ الروسية «إس-400». وحاول إردوغان أن يظهر أنه يسمع «المخاوف المعقولة» التي أعربت عنها روسيا بشأن توسيع حدود «ناتو» منذ سقوط الاتحاد السوفياتي السابق. لكن المحللين يرون أن موسكو ليست مهتمة بالوساطة التركية؛ إذ يريد بوتين قبل كل شيء أن يعامل على قدم المساواة مع واشنطن.