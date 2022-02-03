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ارتفاع ضحايا «مجزرة المناجل» في الكونغو الديمقراطية.. والإدانات تتواصل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 10:25 صباحا
ارتفاع ضحايا «مجزرة المناجل» في الكونغو الديمقراطية.. والإدانات تتواصل
مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قُتل أكثر من 50 شخصًا بينهم نساء وأطفال، مساء الثلاثاء، في هجوم باستخدام المناجل والأسلحة البيضاء على مركز لإيواء النازحين في إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مجزرة جديدة نُسبت إلى ميليشيا محلية.

وقال مصدر في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكالة «فرانس برس»، بعد ظهر الأربعاء، إن الهجوم خلف 52 قتيلًا على الأقل و 36 جريحًا، فيما تحدثت الحكومة الكونغولية التي أشارت إلى «جريمة ضد الإنسانية» عن سقوط «نحو خمسين» قتيلًا.

وصباحًا، أعلن «مرصد الأمن في كيفو»، مجموعة باحثين موجودين في مناطق النزاع في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في تغريدة أن «40 مدنيًا على الأقلّ قُتلوا بالسلاح الأبيض» في الليلة الماضية في بلين سافو في إقليم دجوغو، فيما أكّد مسؤولون محليون ومصادر في المجتمع المدني أن حصيلة الضحايا تخطّت 50 قتيلًا.

وتتهم ميليشيا «تعاونية تنمية الكونغو» (كوديكو) التي تؤكد أنها تدافع عن مصالح قبيلة لندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش، بارتكاب هذا الهجوم. وقال الزعيم المحلي، ريتشارد ديدا لينغا، لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف: «توغل عناصر في ميليشيا كوديكو قرابة الساعة 21.00 و22.00 في مركز لإيواء النازحين يسمى بلين سافو» يبعد ثلاثة كيلومترات من بلدة بولي في إقليم دجوغو، وأضاف: «أحصينا بشكل أولي 59 قتيلًا»، مشيرًا إلى أن هذا العدد مرجح للارتفاع وأن نحو 40 آخرين أصيبوا، وتابع: «لقد غادرت للتو المكان، حيث يبحث الشباب عن جثث أخرى في الأكواخ والأدغال».

ضحايا من النساء والأطفال
وقال رئيس المجتمع المدني في المنطقة، ديزيريه مالو درا: «أحصيت 53 جثة، وتصلنا جثث أخرى، ويتم جمعها هنا في الموقع حيث أنا»، وأضاف: «لقد نقلنا للتو 36 مصابًا إلى المركز الصحي في بولي»، وأوضح أن «عظم الضحايا من النساء والأطفال». وتابع: «جاء رجال الميليشيا مسلحين بالمناجل. ذبحوا العديد من الضحايا بالسلاح الأبيض»، وأشار إلى أن المهاجمين نفذوا مجزرتهم «بهدوء» وأن الجيش وصل صباح الأربعاء.

- «فرانس برس»: 40 قتيلا في هجوم على مركز للنازحين بالكونغو الديمقراطية

وأكدت الحكومة في تغريدة لوزارة الاتصالات «أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أوقفت هذا الهجوم». وقالت بعثة الأمم المتحدة على تويتر: «توجه الجنود الأمميون إلى المكان لوقف المجازر وصد المهاجمين». وحسب «يونيسف»، فإن 15 طفلًا على الأقل بين القتلى وأكثر من 30 بين الجرحى. 

وقال المجلس النروجي للاجئين الذي دان بشدة، على غرار عدد من المنظمات غير الحكومية هذه المجزرة، في بيان إن المخيم يأوي «أكثر من 24 ألف شخص فروا من العنف في إقليم دجوغو في العام 2019».

تشهد دجوغو أعمال عنف منسوبة إلى مختلف «ميليشيا كوديكو» التي تستهدف بشكل خاص أماكن النازحين التي تأوي آلاف القرويين الذين نزحوا من منازلهم بسبب الهجمات السابقة. وأحصى «مرصد الأمن في كيفو» في ثمانية أيام فقط بين نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر 2021، مقتل 123 مدنيًا على الأقلّ لا سيّما في مخيّمات للنازحين. 

بعد سنوات من الحرب، شهدت منطقة إيتوري هدوءًا نسبيًا طوال 20 عامًا. ونهاية العام 2017، تجددت أعمال العنف بشكل متقطع في البداية ثم على نطاق أوسع في العام 2019، منسوبة إلى متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة التي تعتبر الأكثر دموية من بين عديد المجموعات المسلحة التي تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من ربع قرن، وفق الوكالة الفرنسية.

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