«كوكايين» مغشوش يتسبب في وفاة 20 شخصا بالأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الأرجنتينية، الأربعاء، وفاة 20 شخصًا على الأقل، ونقل نحو 74 آخرين إلى مستشفيات في ضاحية العاصمة بوينوس آيرس للعلاج من التسمّم، إثر تعاطيهم مخدر «كوكايين» مغشوش.

وقال ناطق باسم حكومة منطقة بوينوس آيرس إن حصيلة الضحايا ارتفعت تدريجيًا مساء الأربعاء، مع قبول مصابين بالتسمم في ثمانية مستشفيات في المنطقة، حسب وكالة «فرانس برس».

وناشدت الحكومة كلّ شخص اشترى هذا المخدّر خلال الساعات الـ 24 الماضية «التخلّص منه»، مضيفة أن السلطات تحاول تحديد مكان هذه المادّة السامة لسحبها من التداول.

وشنت الشرطة عمليات دهم في الضاحية الفقيرة لوما هيرموسا شمال غرب العاصمة، التي تشبه في بعض المواضع مدن الصفيح، واعتقلت نحو عشرة أشخاص، وصادرت أكياس «كوكايين»، حيث يجري تحليل هذه المخدرات في مختبر في لابلاتا.

وأصدرت السلطات تحذيرها العاجل الأربعاء بعد تسجيل وفيات وحالات تسمّم خطيرة في ثلاثة مستشفيات في ضواحي بوينس آيرس هارلينغهام وتريس دي فيربريرو وسامن مارتن.

ويخشى المحققون من ارتفاع حصيلة الوفيات، بعد العثور على ضحايا لم يكن لديهم الوقت أو الوسائل للوصول إلى مركز للرعاية، وقال مصدر رسمي «هناك أموات في أماكن عامة أو في منازل لم نتمكن من تحديد عددهم».

وجرت اشتباكات قصيرة عندما اعترض سكان ضاحية لوما هيرموسا على اعتقال شبان في إطار التحقيق ورشقوا الشرطة بالحجارة.