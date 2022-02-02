المستشار الألماني يزور موسكو قريبا لبحث الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء الأربعاء، أنه سيزور موسكو قريبًا، لبحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يتهمه الغرب بحشد قوات على حدود بلاده مع أوكرانيا استعدادًا لغزوها.



وقال شولتس لشبكة «زد دي إف» التلفزيونية العامة: «في الوقت الراهن سأذهب إلى الولايات المتحدة» في السابع من الشهر الجاري «وقريبًا سأذهب أيضًا إلى موسكو لإجراء مباحثات» تتعلق بالأزمة الأوكرانية.



ولم يحدد المستشار الألماني موعد توجهه إلى موسكو بالضبط، مكتفيًا بالقول إن موعد الزيارة «تم تحديده وستتم قريبًا».