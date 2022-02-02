توافق بين جونسون وبوتين على ضرورة إيجاد «حل سلمي» للأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

توافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على ضرورة إيجاد «حل سلمي» للأزمة الأوكرانية، وفق ما أعلن «داونينغ ستريت» إثر مكالمة هاتفية بينهما.

وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون وبوتين اتفقا على التزام «روح من الحوار» في ظل التوترات الراهنة بهدف «إيجاد حل سلمي»، وفق «فرانس برس».

الحلف الأطلسي يرفض تبديد القلق الروسي

وندد الرئيس الروسي خلال الاتصال الهاتفي مع بوريس جونسون برفض حلف شمال الأطلسي أخذ قلق بلاده الأمني في الاعتبار، في ذروة توتر في شأن أوكرانيا.

وأورد الكرملين، في بيان، أن بوتين تحدث عن «عدم نية حلف شمال الأطلسي التعاطي في شكل ملائم مع قلق روسيا المشروع» فيما يتصل بأمنها.

- حراك غربي مكثف لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية

- بوتين: «من الواضح» أن الغرب «تجاهل» المخاوف الروسية بشأن أوكرانيا

ونددت روسيا، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة إرسال ثلاثة آلاف جندي إضافي الى أوروبا الشرقية، واصفة إياه بأنه «مدمر»، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين موسكو والدول الغربية في شأن أوكرانيا.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» أن القرار الأميركي «غير مبرر، ومدمر، ويزيد من التوترات العسكرية، ويقلص المجال أمام القرارات السياسية».