Atwasat

توافق بين جونسون وبوتين على ضرورة إيجاد «حل سلمي» للأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 09:09 مساء
توافق بين جونسون وبوتين على ضرورة إيجاد «حل سلمي» للأزمة الأوكرانية
صورة مركبة للرئيس الروسي (يسار)، ورئيس الوزاراء البريطاني بوريس جونسون. (الإنترنت)
alwasat radio

توافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على ضرورة إيجاد «حل سلمي» للأزمة الأوكرانية، وفق ما أعلن «داونينغ ستريت» إثر مكالمة هاتفية بينهما.

وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون وبوتين اتفقا على التزام «روح من الحوار» في ظل التوترات الراهنة بهدف «إيجاد حل سلمي»، وفق «فرانس برس».

 الحلف الأطلسي يرفض تبديد القلق الروسي
وندد الرئيس الروسي خلال الاتصال الهاتفي مع بوريس جونسون برفض حلف شمال الأطلسي أخذ قلق بلاده الأمني في الاعتبار، في ذروة توتر في شأن أوكرانيا.

وأورد الكرملين، في بيان، أن بوتين تحدث عن «عدم نية حلف شمال الأطلسي التعاطي في شكل ملائم مع قلق روسيا المشروع» فيما يتصل بأمنها.

-  حراك غربي مكثف لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية
-  بوتين: «من الواضح» أن الغرب «تجاهل» المخاوف الروسية بشأن أوكرانيا

ونددت روسيا، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة إرسال ثلاثة آلاف جندي إضافي الى أوروبا الشرقية، واصفة إياه بأنه «مدمر»، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين موسكو والدول الغربية في شأن أوكرانيا.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» أن القرار الأميركي «غير مبرر، ومدمر، ويزيد من التوترات العسكرية، ويقلص المجال أمام القرارات السياسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشرطة تطلق سراح مهاجم مانشستر يونايتد

الشرطة تطلق سراح مهاجم مانشستر يونايتد
وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»

وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»
كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان

«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون ...
أستراليا تنفي مسؤوليتها عن ظهور «كورونا» في تونغا

أستراليا تنفي مسؤوليتها عن ظهور «كورونا» في تونغا
«فيسبوك» تتخلى عن مشروع العملة الرقمية «دييم»

«فيسبوك» تتخلى عن مشروع العملة الرقمية «دييم»
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى

رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح

مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل ...
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حراك غربي مكثف لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية
حراك غربي مكثف لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية
«أولمبياد بكين» تتحدى المقاطعة الدبلوماسية والهاجس الصحي وتنطلق الجمعة
«أولمبياد بكين» تتحدى المقاطعة الدبلوماسية والهاجس الصحي وتنطلق ...
واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية
واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية
تطورات «كوفيد-19»: فرنسا ترفع معظم القيود بعد قرار مماثل في دول أوروبية
تطورات «كوفيد-19»: فرنسا ترفع معظم القيود بعد قرار مماثل في دول ...
الخصمان التاريخيان أرمينيا وتركيا يستأنفان أولى الرحلات الجوية بعد توقفها عامين
الخصمان التاريخيان أرمينيا وتركيا يستأنفان أولى الرحلات الجوية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط...
المزيد
المستشار الألماني يزور موسكو قريبا لبحث الأزمة الأوكرانية
المستشار الألماني يزور موسكو قريبا لبحث الأزمة الأوكرانية...
ماكرون سيتشاور مع بايدن في شأن أوكرانيا ولا يستبعد زيارة روسيا
ماكرون سيتشاور مع بايدن في شأن أوكرانيا ولا يستبعد زيارة ......
توافق بين جونسون وبوتين على ضرورة إيجاد «حل سلمي» للأزمة الأوكرانية
توافق بين جونسون وبوتين على ضرورة إيجاد «حل سلمي» للأزمة ......
الخصمان التاريخيان أرمينيا وتركيا يستأنفان أولى الرحلات الجوية بعد توقفها عامين
الخصمان التاريخيان أرمينيا وتركيا يستأنفان أولى الرحلات ......
تطورات «كوفيد-19»: فرنسا ترفع معظم القيود بعد قرار مماثل في دول أوروبية
تطورات «كوفيد-19»: فرنسا ترفع معظم القيود بعد قرار مماثل في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط