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تطورات «كوفيد-19»: فرنسا ترفع معظم القيود بعد قرار مماثل في دول أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 06:33 مساء
تطورات «كوفيد-19»: فرنسا ترفع معظم القيود بعد قرار مماثل في دول أوروبية
مواطنون يرتدون الكمامة في باريس. (الإنترنت)
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بدأت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، رفع بعض قيود كوفيد-19 بعد أن قامت إنجلترا والدنمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حسّاسًا.

وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 5.68 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ نهاية  ديسمبر 2019، وفقًا لتعداد «فرانس برس».

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة «لا فوا دو نور» نُشرت مساء الثلاثاء «أولئك الذين يعتقدون أننا كنا سنتخلص من الوباء، هذا خطأ»، مشيرًا إلى أن الضغط على المستشفى «لا يزال مرتفعًا».

«يتعايش مع الفيروس».
في النروج، تم رفع معظم القيود مساء الثلاثاء؛ حيث ترى الحكومة أن المجتمع ينبغي أن «يتعايش مع الفيروس». وفي إسبانيا، ستتمكّن النوادي الليلية من أن تفتح أبوابها من جديد اعتبارًا من 11 فبراير في كاتالونيا بعد نحو شهرين على إغلاقها.  وأعلنت سويسرا أنها تعتزم رفع كل القيود الصحية بحلول منتصف فبراير.

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وفي فرنسا، لم يعد وضع الكمامة إلزاميًا في الأماكن المفتوحة اعتبارًا من الأربعاء، بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورًا جالسًا مثل الملاعب والمؤسسات الثقافية، فضلًا عن إلغاء إلزامية العمل عن بُعد بحيث سيصبح موصى به فقط. 

حالة الطوارئ الصحية بسبب موجة ثانية
في أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ، أعلنت باريس حالة الطوارئ الصحية بسبب موجة ثانية من العدوى منذ يناير بسبب المتحور «أوميكرون».

وفي جنوب المحيط الهادئ أيضًا، أعلنت جزر تونغا الأربعاء فرضها إغلاقًا عامًا بعد اكتشاف إصابتين بكوفيد-19 على أراضيها، بعد أن كانت من الدول النادرة التي لم تسجّل أي إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة. 

أكد رئيس عمليات قوة الدفاع الأسترالية اللفتنانت جنرال غريغ بيلتون أن الإصابات غير مرتبطة بوصول سفينة مساعدات أسترالية التي تم فيها رصد إصابات لدى طاقمها. 

ارتفاع كبير في عدد الإصابات في روسيا 
في روسيا، قالت رئيسة وكالة «روس بوتريب نادزور» آنا بوبوفا، إن السلطات لا تنوي فرض مزيد من القيود على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في البلاد التي لم يتم تلقيح نسبة كبيرة من سكانها.

وسُجلت في روسيا 141.883 إصابة جديدة الأربعاء في روسيا،  مقابل حوالي 30 ألفا قبل أسبوعين، وفقا للأرقام الرسمية. لكن عدد الوفيات الجديدة لا يزال محدودًا، مع 678 حالة وفاة الأربعاء مقابل ما يقرب من 1200 في ذروة الموجة السابقة هذا الخريف.

في الصين، انطلق الأربعاء مسار تتابع الشعلة الأولمبية في العاصمة الصينية قبل يومين على حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022. سيكون عدد الحضور محدودًا، حيث تشجع الصين مواطنيها على متابعة الحدث عبر الإنترنت.

وتعد الصين القوة الاقتصادية الوحيدة الذي انتهجت سياسة صفر كوفيد، ولم تتخذ أي مخاطر من أجل تنظيم أولمبيادها. يقام الحدث ضمن «فقاعة» مغلقة، ولن يكون هناك احتكاك بين المشاركين والجمهور لمنع تفشي الفيروس.

 من المبكر جدًا أن تعلن الدول الانتصار 
وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الثلاثاء من أن من المبكر جدًا أن تعلن الدول الانتصار على جائحة كوفيد-19 أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.

وقال خلال مؤتمر صحفي «من السابق لأوانه لأي دولة الاستسلام أو إعلان الانتصار»، معربًا عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم.

وأشار مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين إلى أنه يخشى من أن ترغب بعض الدول، بسبب الضغط السياسي، في محاكاة الحكومات التي بدأت تخفّف القيود، دون مراعاة وضعها الوبائي الخاص.

ترخيص الطارئ لاستخدام لقاحه المضاد لـ«كوفيد-19»
وبالنسبة للتطعيم، أعلن تحالف فايزر-بايونتيك الثلاثاء التقدّم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأميركية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحه المضاد لكوفيد-19 لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لهذه الفئة العمرية.

إذا أعطت وكالة الأدوية الأميركية موافقتها، فسيتم تعزيز الحماية من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل خاص في المؤسسات التعليمية.

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