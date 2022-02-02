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واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 05:50 مساء
واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية
قوات تابعة للجيش الأوكراني. (الإنترنت)
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تعتزم الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء.

وسيُرسل نحو ألفي عسكري من قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية إلى بولندا وألمانيا، فيما سيُنقل ألف عسكري آخرين متمركزين في ألمانيا، إلى رومانيا، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية نقلًا عن مسؤولين أميركيين، وفق «فرانس برس».

وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، من أنه «إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة». وقال بايدن، في بيان، إن «اجتماع مجلس الأمن (الدولي) اليوم (الإثنين) خطوة حاسمة لجعل العالم يوحِّد الصوت» بشأن هذه الأزمة.

فرض عقوبات على فلاديمير بوتين 
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيًّا إذا شنت القوات الروسية هجومًا على أوكرانيا.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الأميركي إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحفية عما إذا كان واردًا بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصيًّا، فأجاب بايدن: «نعم. يمكن أن أنظر في ذلك».

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وفي وقت سابق أكد جو بايدن عدم وجود نية لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، لكنه حذر روسيا مجددًا من عقوبات مشددة، في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها.

رفع عديد القوات الروسية في بيلاروسيا 
واتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد الإثنين، روسيا بأنها تعتزم رفع عديد قواتها في بيلاروسيا قرب أوكرانيا إلى «أكثر من 30 ألف عسكري» في غضون أسابيع، في ظل احتشاد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقالت السفيرة، أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه بعد نشر نحو خمسة آلاف جندي في بيلاروسيا، «لدينا أدلة على أن روسيا تنوي توسيع وجودها إلى أكثر من 30 ألف جندي قرب الحدود البيلاروسية» مع أوكرانيا في أوائل فبراير، مشيرة إلى أن القوات الروسية ستكون حينئذٍ على بعد «أقل من ساعتين شمال كييف».

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