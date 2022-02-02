Atwasat

حراك غربي مكثف لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 03:55 مساء
حراك غربي مكثف لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية
جنود أوكرانيون في منطقة دونيتسك. (أ ف ب)
alwasat radio

يكثف قادة دول حلف شمال الأطلسي جهودهم الدبلوماسية لنزع فتيل أزمة أوكرانيا، الأربعاء، بعدما اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغرب بمحاولة جر بلاده إلى الحرب بينما ترك في الوقت ذات الباب مفتوحا أمام عقد مزيد من المحادثات.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هاتفيا مع بوتين، بعد يوم من إجرائه زيارة إلى كييف، التي كان رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي آخر قائد دولة في حلف شمال الأطلسي يزورها في تعبير عن تضامنه مع أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

منع اجتياح روسي لأوكرانيا
وشهدت الأسابيع الأخيرة جهودا دبلوماسية حثيثة لمنع اجتياح روسي لأوكرانيا، بعدما حشدت موسكو عشرات آلاف الجنود عند حدود جارتها الموالية للغرب.

وحذر القادة الغربيون من أن أي اعتداء سيقابل بـ«عواقب شديدة» تشمل عقوبات اقتصادية واسعة النطاق. وتنفي روسيا أي خطط لاجتياح جارتها، وتتهم الغرب بالفشل في احترام مخاوفها الأمنية عند حدودها.

وحدد مسؤولون روس مجموعة من المطالب لخفض التوتر، تشمل فرض حظر على انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي ونشر أنظمة صاروخية عند الحدود الروسية وسحب قوات الحلف الأطلسي في شرق أوروبا.

أداة لجر موسكو إلى نزاع
وفي أبرز تصريحات يدلي بها بشأن الأزمة منذ أسابيع، اتهم بوتين الغرب الثلاثاء بتجاهل مطالب بلاده وأشار إلى أن واشنطن تستخدم أوكرانيا كأداة لجر موسكو إلى نزاع.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان «أوكرانيا نفسها ليست إلا أداة لتحقيق هذا الهدف» المتمثل بالسيطرة على روسيا.

-  جونسون يحذر من «خطر وشيك» حال التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا
-  بوتين: «من الواضح» أن الغرب «تجاهل» المخاوف الروسية بشأن أوكرانيا

وتابع «يمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة. جرنا إلى نزاع مسلح من نوع ما وإجبار حلفائهم في أوروبا على فرض عقوبات قاسية ضدنا تتحدث عنها الولايات المتحدة، فضلا عن وسائل أخرى».

وأعرب بوتين عن أمله في أن «نجد حلا في نهاية المطاف، رغم أن الأمر لن يكون بسيطا».

اتصال بين بلينكن ولافروف 
وأجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، فيما أكد لافروف لاحقا إن واشنطن اتفقت على عقد مزيد من المحادثات.

وسلمت الولايات المتحدة والحلف الأطلسي رودوا خطية لموسكو على مطالبها، أكد بوتين بأنه يدرسها. في الأثناء، يتوافد القادة الغربيون إلى أوكرانيا للقاء رئيسها فولوديمير زيلينسكي. 

وزار جونسون ورئيس الوزراء البولندي كييف الثلاثاء قبل روتي، فيما يتوقع أن يصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أوكرانيا الخميس.

وسيحاول إردوغان استثمار مكانة بلاده الاستراتيجية كعضو في الحلف الأطلسي وعلاقته الودية مع بوتين للمساعدة في حل الأزمة، رغم أن تركيا أثارت حفيظة موسكو ببيعها طائرات قتالية مسيرة إلى أوكرانيا.

 كييف ترحب بالدعم الغربي 
كما يتوقع أن يزور وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني أوكرانيا الأسبوع المقبل، إذ يخططان لزيارة الجبهة شرقا حيث تخوض قوات كييف معارك ضد انفصاليين مدعومين من الكرملين.

ولفت بوتين إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يزور موسكو في الأيام المقبلة. وتخوض أوكرانيا معارك ضد متمردين في منطقتين انفصاليتين منذ العام 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.

وقتل أكثر من 13 ألف شخص في المعارك، التي تمثل آخر حرب كبيرة جارية في أوروبا.

ورحبت كييف بالدعم الغربي ضد حشد روسيا قواتها، لكن مسؤولين دعوا إلى توخي الحذر، فيما حذر زيلينسكي من خلق حالة «ذعر» عبر الحديث عن غزو محتمل في أي لحظة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون ...
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى

رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
هشاشة المستقبل

هشاشة المستقبل
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جامعات أفغانية تفتح أبوابها أمام الطالبات
جامعات أفغانية تفتح أبوابها أمام الطالبات
أستراليا تنفي مسؤوليتها عن ظهور «كورونا» في تونغا
أستراليا تنفي مسؤوليتها عن ظهور «كورونا» في تونغا
«فرانس برس»: 40 قتيلا في هجوم على مركز للنازحين بالكونغو الديمقراطية
«فرانس برس»: 40 قتيلا في هجوم على مركز للنازحين بالكونغو ...
جديد «كورونا»: دول ترفع القيود وأخرى تشددها وسط تحذير أممي
جديد «كورونا»: دول ترفع القيود وأخرى تشددها وسط تحذير أممي
«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان
«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط...
المزيد
«أولمبياد بكين» تتحدى المقاطعة الدبلوماسية والهاجس الصحي وتنطلق الجمعة
«أولمبياد بكين» تتحدى المقاطعة الدبلوماسية والهاجس الصحي ......
حراك غربي مكثف لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية
حراك غربي مكثف لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية...
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإكوادور إلى 24 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإكوادور إلى 24 قتيلا...
«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان
«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود ......
جديد «كورونا»: دول ترفع القيود وأخرى تشددها وسط تحذير أممي
جديد «كورونا»: دول ترفع القيود وأخرى تشددها وسط تحذير أممي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط