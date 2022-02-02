Atwasat

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإكوادور إلى 24 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 03:34 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإكوادور إلى 24 قتيلا
عناصر في الجيش الإكوادوري في كيتو، 31 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قتل 24 شخصًا على الأقل في فيضانات في الإكوادور، هي الأشدّ منذ نحو عقدين وتسبّبت بانزلاق كبير للتربة في العاصمة كيتو، حسب ما أعلنت السلطات.

وفي شرق البلاد، تضرّرت محمية طبيعية؛ جرّاء تسرّب نفطي فيما تلوّث نهر يمد مجتمعات من السكان الأصليين بالمياه. واجتاحت تيارات مائية حملت معها الحجارة والوحول شارعًا في العاصمة الإكوادورية، لتجرف السيارات وتغرق منازل وشوارع، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدّت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى فيضان  منشأة لتجميع المياه، لتجتاح المياه تلة قريبة وصولًا إلى ساحة رياضية حيث كان عدد من الأشخاص يتدربون، وفق ما أعلنت السلطات في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.

وقال الجهاز الوطني لإدارة المخاطر في بيان، إن 24 لقوا مصرعهم و48 جرحوا إضافة إلى عشرات المفقودين جراء الفيضانات. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 16 شخصًا وإصابة 46 آخرين بجروح.

- 11 قتيلا في فيضانات الإكوادور
- الإكوادور تراقب تسربا للنفط يهدد نهرا في الأمازون​

وضربت أمطار غزيرة 22 من محافظات الإكوادور الـ24 منذ أكتوبر. ويشير علماء إلى أن التغيّر المناخي يزيد خطر هطول أمطار غزيرة حول العالم نظرًا إلى أن الأجواء الأكثر دفئًا تخزّن كميّات أكبر من المياه. 

تسرب نفطي يهدد محمية طبيعية في الإكوادور
في الأثناء، وصل تسرب نفطي في شرق الإكوادور إلى محمية طبيعية ولوث نهرا يمد مجتمعات من السكان الأصليين بالمياه، وفق ما ذكرت وزارة البيئة.

وقالت الوزارة إن هكتارين تقريبا تعرضا للتلوث في منطقة محمية في حديقة «كايامبي-كوكا» الوطنية، إضافة إلى نهر كوكا، الذي يعد بين الأكبر في منطقة الأمازون الإكوادورية. وتضم الحديقة الممتدة على نحو 400 ألف هكتار مجموعة واسعة من الحيوانات المحمية وتحتوي على مخزونات مائية مهمة.

وأحدثت الأمطار الغزيرة انزلاقات في التربة في مقاطعة نابو (شرق) الجمعة، حيث ضربت صخرة خط أنابيب للنفط مملوكا لشركة «أو سي بي الإكوادور»، وأحدثت كسرا فيه. وبينما لم تحدد الحكومة ولا الشركة حجم التسرب إلا أن السلطات البيئية وصفته بأنه حادث تلوث «كبير».

وذكرت الوزارة أن «موظفينا يراقبون 210 كلم من نهر كوكا وروافده وينسقون عملية الاحتواء والإصلاح حيث تم تحديد آثار محروقات»، وأضافت أن لجان الطوارئ انتشرت في نابو ومقاطعة أوريانا المجاورة لضمان سلامة المياه التي يستهلكها السكان». في حين قالت الشركة إن «آثارا صغيرة» من النفط وصلت إلى مصادر المياه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون ...
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى

رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
هشاشة المستقبل

هشاشة المستقبل
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جامعات أفغانية تفتح أبوابها أمام الطالبات
جامعات أفغانية تفتح أبوابها أمام الطالبات
أستراليا تنفي مسؤوليتها عن ظهور «كورونا» في تونغا
أستراليا تنفي مسؤوليتها عن ظهور «كورونا» في تونغا
«فرانس برس»: 40 قتيلا في هجوم على مركز للنازحين بالكونغو الديمقراطية
«فرانس برس»: 40 قتيلا في هجوم على مركز للنازحين بالكونغو ...
جديد «كورونا»: دول ترفع القيود وأخرى تشددها وسط تحذير أممي
جديد «كورونا»: دول ترفع القيود وأخرى تشددها وسط تحذير أممي
«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان
«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط...
المزيد
«أولمبياد بكين» تتحدى المقاطعة الدبلوماسية والهاجس الصحي وتنطلق الجمعة
«أولمبياد بكين» تتحدى المقاطعة الدبلوماسية والهاجس الصحي ......
حراك غربي مكثف لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية
حراك غربي مكثف لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية...
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإكوادور إلى 24 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإكوادور إلى 24 قتيلا...
«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان
«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود ......
جديد «كورونا»: دول ترفع القيود وأخرى تشددها وسط تحذير أممي
جديد «كورونا»: دول ترفع القيود وأخرى تشددها وسط تحذير أممي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط