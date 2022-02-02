ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الإكوادور إلى 24 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 24 شخصًا على الأقل في فيضانات في الإكوادور، هي الأشدّ منذ نحو عقدين وتسبّبت بانزلاق كبير للتربة في العاصمة كيتو، حسب ما أعلنت السلطات.

وفي شرق البلاد، تضرّرت محمية طبيعية؛ جرّاء تسرّب نفطي فيما تلوّث نهر يمد مجتمعات من السكان الأصليين بالمياه. واجتاحت تيارات مائية حملت معها الحجارة والوحول شارعًا في العاصمة الإكوادورية، لتجرف السيارات وتغرق منازل وشوارع، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدّت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى فيضان منشأة لتجميع المياه، لتجتاح المياه تلة قريبة وصولًا إلى ساحة رياضية حيث كان عدد من الأشخاص يتدربون، وفق ما أعلنت السلطات في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.

وقال الجهاز الوطني لإدارة المخاطر في بيان، إن 24 لقوا مصرعهم و48 جرحوا إضافة إلى عشرات المفقودين جراء الفيضانات. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 16 شخصًا وإصابة 46 آخرين بجروح.

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وضربت أمطار غزيرة 22 من محافظات الإكوادور الـ24 منذ أكتوبر. ويشير علماء إلى أن التغيّر المناخي يزيد خطر هطول أمطار غزيرة حول العالم نظرًا إلى أن الأجواء الأكثر دفئًا تخزّن كميّات أكبر من المياه.

تسرب نفطي يهدد محمية طبيعية في الإكوادور

في الأثناء، وصل تسرب نفطي في شرق الإكوادور إلى محمية طبيعية ولوث نهرا يمد مجتمعات من السكان الأصليين بالمياه، وفق ما ذكرت وزارة البيئة.

وقالت الوزارة إن هكتارين تقريبا تعرضا للتلوث في منطقة محمية في حديقة «كايامبي-كوكا» الوطنية، إضافة إلى نهر كوكا، الذي يعد بين الأكبر في منطقة الأمازون الإكوادورية. وتضم الحديقة الممتدة على نحو 400 ألف هكتار مجموعة واسعة من الحيوانات المحمية وتحتوي على مخزونات مائية مهمة.

وأحدثت الأمطار الغزيرة انزلاقات في التربة في مقاطعة نابو (شرق) الجمعة، حيث ضربت صخرة خط أنابيب للنفط مملوكا لشركة «أو سي بي الإكوادور»، وأحدثت كسرا فيه. وبينما لم تحدد الحكومة ولا الشركة حجم التسرب إلا أن السلطات البيئية وصفته بأنه حادث تلوث «كبير».

وذكرت الوزارة أن «موظفينا يراقبون 210 كلم من نهر كوكا وروافده وينسقون عملية الاحتواء والإصلاح حيث تم تحديد آثار محروقات»، وأضافت أن لجان الطوارئ انتشرت في نابو ومقاطعة أوريانا المجاورة لضمان سلامة المياه التي يستهلكها السكان». في حين قالت الشركة إن «آثارا صغيرة» من النفط وصلت إلى مصادر المياه.