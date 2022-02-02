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جديد «كورونا»: دول ترفع القيود وأخرى تشددها وسط تحذير أممي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 01:23 مساء
جديد «كورونا»: دول ترفع القيود وأخرى تشددها وسط تحذير أممي
طفلة تتلقى لقاح «فايزر» المضاد لـ«كوفيد-19» في لوس أنجليس، 5 نوفمبر 2021. (أ ف ب)
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بدأت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، رفع بعض قيود «كوفيد-19» بعد أن قامت إنجلترا والدنمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حساسا.

ودخل القرار الفرنسي حيز التنفيذ بعد ساعات على مباشرة تحالف «فايزر-بايونتيك» بإجراءات التقدم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأميركية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحه المضاد لـ«كوفيد-19» لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لهذه الفئة العمرية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي فرنسا، تلقى 4% فقط من التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19».

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه، في حال اتضاح اتجاهات تطور الجائحة، سيعمل على «التخفيف بشكل واضح من البروتوكولات الصحية في المدارس، عند انتهاء عطلة فبراير- مارس المدرسية». وستكون المسألة على جدول أعمال مجلس الدفاع الصحي، الأربعاء.

وبانتظار القرارات التي ستصدر عنه، لم يعد وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن المفتوحة في فرنسا اعتبارا من الأربعاء، إضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورا جالسا مثل الملاعب والمؤسسات الثقافية، فضلا عن إلغاء إلزامية العمل عن بعد بحيث سيصبح موصى به فقط.

وفي 16 فبراير، سيُعاد فتح النوادي الليلية- المُغلقة منذ 10 ديسمبر وسيُسمح بإقامة حفلات موسيقية يكون فيها الجمهور واقفا. وسيعود استهلاك المشروبات في الحانات من على الطاولة ممكنا، وفي الملاعب وصالات السينما ووسائل النقل العام أيضا.

وفي إسبانيا، ستتمكن النوادي الليلية من أن تفتح أبوابها من جديد اعتبارا من 11 فبراير في كاتالونيا بعد نحو شهرين على إغلاقها.

إغلاق عام في جزر تونغا 
غير أن الاتجاه بتخفيف القيود الصحية ضد تفشي «كوفيد-19» ليس عالميا، بحيث أن جزر تونغا مثلا أعلنت، الأربعاء، فرضها إغلاقا عاما بعد اكتشاف إصابتين بـ«كوفيد-19» على أراضيها، بعد أن كانت من الدول النادرة التي لم تسجل أي إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

من جهتها، أعلنت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، رفع معظم القيود المضادة لتفشي «كوفيد-19»، معتبرة أن المجتمع يمكن ويجب «أن يتعايش مع الفيروس».

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وحتى لو أن تفشي المتحور «أوميكرون» تسبب بارتفاع سريع لعدد الإصابات بـ«كوفيد-19»، غير أن ذلك لم يُترجم بارتفاع نسبة دخول المستشفى جراء الإصابة بأشكال حادة من المرض خصوصا أن نسبة كبيرة من السكان في النرويج قد تلقت اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19».

وسيعود من الممكن شراء واستهلاك الكحول في حانات النرويج حتى بعد الساعة 23:00 (22:00 ت غ). ولن يعود العمل عن بُعد إلزاميا، وسيزول سقف عدد الضيوف المسموح باستقبالهم في المنزل وفي المناسبات الرياضية. ولم يعد الخضوع لاختبار «كوفيد-19» إلزاميا قبل عبور الحدود النرويجية، ولا الحجر الصحي في حال مخالطة مُصاب بـ«كوفيد-19»، فيما تقلصت مدة الحجر الصحي للمصابين من ستة إلى أربعة أيام.

تحذير من خطورة الفيروس
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الثلاثاء من أن من المبكر جدا أن تعلن الدول الانتصار على جائحة «كوفيد-19» أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.

وقال خلال مؤتمر صحفي: «من السابق لأوانه لأي دولة الاستسلام أو إعلان الانتصار»، معربا عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم.

وأشار مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، إلى أنه يخشى من أن ترغب بعض الدول، بسبب الضغط السياسي، في محاكاة الحكومات التي بدأت تخفف القيود، دون مراعاة وضعها الوبائي الخاص.

وفي فرنسا، يسود الانقسام بين الأطباء إزاء تخفيف القيود. فيعتبر البعض منهم، مثل رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى «ريمون-بوانكاري دو غارش»، دجيلالي أنان، قرب باريس، أن «انتشار الفيروس لا يزال مرتفعا جدا»، فيما يعتقد آخرون أن «نسبة الفوائد مقارنة بالمخاطر» تشير إلى أن العودة إلى حياة خالية من القيود أصبحت ممكنة.

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