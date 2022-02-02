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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى «هدنة أولمبية» في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 08:23 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى «هدنة أولمبية» في إثيوبيا
غوتيريس وخلفه شعار الأولمبياد، (أرشيفية: ا ف ب)
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حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، جميع أطراف النزاع في إثيوبيا على الالتزام بهدنة بمناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، واستغلال وقف الأعمال العدائية لتسهيل إمداد جميع الإثيوبيين بالمساعدات الإنسانية.

وقال غوتيريس، أمس الثلاثاء، للصحافة في نيويورك «بينما أستعد للمغادرة لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أوجه أقوى نداء ممكن لجميع الأطراف في إثيوبيا من أجل وقف فوري للأعمال العدائية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أنه منذ آلاف السنين «يدعو تقليد الهدنة الأولمبية جميع الأطراف في كل مكان لوقف الأعمال العدائية طوال فترة الدورة».

وأضاف غوتيريس أن تعليق الأعمال العدائية يوفر فرصة لـ«وصول المساعدات الإنسانية الفعالة والإغاثة لجميع السكان المتضررين في جميع أنحاء إثيوبيا».

والهدنة الأولمبية أو «إيكيتشيريا» تقليد يوناني يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حيث تبدأ الهدنة قبل سبعة أيام من افتتاح الألعاب وتنتهي في اليوم السابع من اختتامها.

وخلال فترة الهدنة تقف جميع النزاعات لتمكين الرياضيين وأقاربهم من السفر بأمان لمناطق الألعاب والعودة لاحقا إلى بلدانهم.

ومنذ العام 1993 نما التأييد للهدنة الأولمبية بشكل كبير داخل الجمعية العامة، في حين قررت اللجنة الأولمبية الدولية العام 1998 رفع عَلم الأمم المتحدة في جميع مواقع مباريات الألعاب الأولمبية.

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