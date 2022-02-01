واشنطن تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الخميس حول كوريا الشمالية التي أجرت الأحد اختباراً أطلقت خلاله أقوى صاروخ لها منذ العام 2017، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ويعود لروسيا التي تتولى خلال فبراير الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن تؤكد عقد الجلسة التي يفترض أن تكون مغلقة، وفق وكالة «فرانس برس».

- كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد

والأحد الماضي، 30 يناير، أطلقت كوريا الشمالية، «مقذوفًا غير محدد» في البحر الشرقي المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، تمثل سابع اختبار للأسلحة تجريه بيونغ يانغ هذا العام، حيث يستعرض النظام الكوري الشمالي قدراته العسكرية ويواصل تجاهل عرض الولايات المتحدة لإجراء محادثات.