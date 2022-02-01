السيطرة على الوضع بعد «محاولة انقلابية» في غينيا بيساو

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، مساء الثلاثاء، إن حكومته تسيطر على الوضع في البلاد بعدما شهد محيط المقر الحكومي في العاصمة إطلاق نار وصفته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتّحاد الأفريقي بـ«المحاولة الانقلابية».

وقال الرئيس في تغريدة على تويتر: «أنا بخير والحمد لله»، مؤكّداً أنّ «الوضع تحت سيطرة الحكومة»، وذلك بعيد تأكيده في مكالمة هاتفية مع وكالة «فرانس برس» أن «كلّ شيء على ما يرام».

وظهر الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، محاطا بعسكريين داخل غرفة مكتب، وذلك بعد السيطرة على الانقلاب، وفق صور متداولة عبر موقع «تويتر».

دوت أصوات طلقات نارية غزيرة، بعد ظهر الثلاثاء، في غينيا بيساو قرب مقر الحكومة في هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا ذي التاريخ السياسي المضطرب، وفق شهود في المكان.

وأشار المراسلون إلى أن رجالًا مدججين بالسلاح يحاصرون مقر الحكومة، حيث يُفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو متواجدًا لحضور جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.