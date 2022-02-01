Atwasat

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 09:58 مساء
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بعد مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المجري في بودابست. (أ ف ب)
alwasat radio

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الثلاثاء، أن المجلس العسكري الحاكم في مالي ليس لديه «شركاء» سوى مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية، مؤكدًا أن محاربة الجهاديين ستستمر في منطقة الساحل مع «الدول الأخرى» في المنطقة.

وقال الوزير الفرنسي إن «عزلة مالي اليوم جعلت من مرتزقة فاغنر شركاءها الوحيدين»، وذلك ردًا على أسئلة في الجمعية الوطنية حول احتمالات انسحاب القوات الفرنسية من مالي، وفق «فرانس برس».

 نظام باماكو «يحمل بذور فقدان سيادة»
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إن نظام باماكو «يحمل بذور فقدان سيادة» مالي، منتقدًا «مجلسًا عسكريًا يواصل مضاعفة الاستفزازات وعزلة البلاد».

وقررت السلطات المالية، الإثنين، طرد السفير الفرنسي، ما أشعل فتيل أزمة مفتوحة مع باريس التي ينخرط جيشها منذ 2013 في محاربة الجهاديين في هذا البلد.

-  فرنسا تمهل نفسها أسبوعين لتحديد مستقبل وجودها في مالي
-  باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي

وأكد لودريان أن «حدثًا يعود لعدم شرعية حكومة الانقلاب لن يدفعنا لوقف حربنا ضد الإرهاب»، مكررًا تصريحاته حول الطابع «غير الشرعي» للمجلس العسكري، وهي التصريحات التي تسببت، وفقًا لباماكو، بطرد السفير الفرنسي.

وأضاف أن «الحرب ضد الإرهاب ستستمر في منطقة الساحل بموافقة دول المنطقة الأخرى ودعمًا لدول خليج غينيا» المهددة أيضًا من الجهاديين، ما فتح الباب أكثر أمام انسحاب القوة الفرنسية المناهضة للـ«متطرفين» برخان من مالي.

وفي مواجهة مجلس عسكري عدائي يهدد أيضًا بالتخلي عن اتفاقات التعاون العسكري الثنائية، منحت فرنسا نفسها أسبوعين للنظر في مستقبلها في مالي مع شركائها الأوروبيين من مجموعة تاكوبا للقوات الخاصة.

 الجيش الفرنسي فشل في مهمته 
ووصف النائب الفرنسي جان لاسال الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية طرد السفير بأنه «ازدراء دبلوماسي». وقال: «الأمر يمس بمصداقيتنا على الساحة الدولية».

وقال النائب الشيوعي جان بول لوكوك: «رغم شجاعة جنودنا في منطقة الساحل إلا أن الجيش الفرنسي فشل في مهمته»، داعيًا إلى سحب القوات الفرنسية.

وأضاف أن «الانقلابات تبدو أقل إثارة للجدل من الوجود الفرنسي» في مالي. وأجابه لودريان ساخرًا «وكأنه الناطق باسم المجلس العسكري». وكان لودريان أشرف على التدخل العسكري في مالي العام 2013 عندما كان وزيرًا للدفاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: طلقات نارية غزيرة قرب مقر الحكومة في غينيا بيساو
«فرانس برس»: طلقات نارية غزيرة قرب مقر الحكومة في غينيا بيساو
الخارجية الأميركية: بلينكن حض لافرورف على انسحاب «فوري» للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية
الخارجية الأميركية: بلينكن حض لافرورف على انسحاب «فوري» للقوات ...
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «تشجب محاولة الانقلاب» في غينيا بيساو
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «تشجب محاولة الانقلاب» في ...
بوتين: «من الواضح» أن الغرب «تجاهل» المخاوف الروسية بشأن أوكرانيا
بوتين: «من الواضح» أن الغرب «تجاهل» المخاوف الروسية بشأن أوكرانيا
بورما: قتيلان و38 جريحا في هجوم بقنبلة يدوية على تجمع مؤيد للمجلس العسكري الحاكم
بورما: قتيلان و38 جريحا في هجوم بقنبلة يدوية على تجمع مؤيد للمجلس...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط...
المزيد
السيطرة على الوضع بعد «محاولة انقلابية» في غينيا بيساو
السيطرة على الوضع بعد «محاولة انقلابية» في غينيا بيساو...
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في ......
جونسون يحذر من «خطر وشيك» حال التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا
جونسون يحذر من «خطر وشيك» حال التدخل العسكري الروسي في ......
بورما: قتيلان و38 جريحا في هجوم بقنبلة يدوية على تجمع مؤيد للمجلس العسكري الحاكم
بورما: قتيلان و38 جريحا في هجوم بقنبلة يدوية على تجمع مؤيد ......
بوتين: «من الواضح» أن الغرب «تجاهل» المخاوف الروسية بشأن أوكرانيا
بوتين: «من الواضح» أن الغرب «تجاهل» المخاوف الروسية بشأن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط