بورما: قتيلان و38 جريحا في هجوم بقنبلة يدوية على تجمع مؤيد للمجلس العسكري الحاكم

القاهرة - بوابة الوسط

سقط قتيلان و38 جريحًا في شرق بورما، الثلاثاء، بانفجار قنبلتين يدويتين استهدفتا تجمعًا مؤيدًا للمجلس العسكري الحاكم، في الذكرى الأولى لتولي الجيش الحكم في انقلاب عسكري، بحسب ما أفاد مسؤول أمني وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن قنبلتين يدويتين ألقيتا ظهر الثلاثاء على جمع من الناس كانوا في طريق عودتهم من المشاركة في تجمع مؤيد للمجلس العسكري الحاكم أُقيم في مدينة تاشيلييك، مؤكدًا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية بشأن الهجوم، وفق «فرانس برس».

وساد الهدوء شوارع وأسواق بورما، الثلاثاء، في إضراب صامت، انتهى حين صفق بعضهم من منازلهم في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري، الذي أطاح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وأنهى عملية انتقال ديمقراطي، كانت بدأت قبل عقد، في وقت تواصل الأمم المتحدة وواشنطن الضغط على الجنرالات.

الالتزام بالإضراب على نطاق واسع

وبدت العاصمة الاقتصادية للبلاد، رانغون، مهجورة الثلاثاء، وأغلقت عديد المتاجر أبوابها، فيما جرى الالتزام بالإضراب على نطاق واسع في جميع أنحاء بورما، لا سيما في ولاية شان (شرق) وولاية كاشين (شمال) وماندالاي (وسط).

وقال أحد سكان رانغون، «في المنطقة التي أسكنها، لا أحد يخرج (من المنزل) وقوات الأمن تسيِّر دوريات». وانتشرت صور بورميين لزموا منازلهم وأدوا التحية بثلاثة أصابع، كعلامة على المقاومة.

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وكتبت معارضة للانقلاب عبر «تويتر»، «إن الصمت هو أقوى صراخ يمكننا إطلاقه في وجه العسكر وقمعهم الدامي». ونفذ عدد من الإضرابات الصامتة منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، ضد أونغ سان سو تشي، بما فيها إضراب في ديسمبر أصبحت خلاله الشوارع فارغة.

وأشار مراسلو وكالة «فرانس برس»، إلى أن التصفيق المستمر دوى في نهاية فترة ما بعد الظهر في عدة أحياء في رانغون وماندالاي، في مناسبة انتهاء الإضراب الصامت.

خيانة عظمى

وحذر الجنرالات من أن مثل هذه الأعمال، يمكن أن تعتبر «خيانة عظمى»، بالإضافة إلى تهديدهم بالاستيلاء على الشركات التي ستبقى مغلقة، فيما يُشجع أنصارهم سكان بورما على الوشاية.

وأظهرت مقاطع فيديو غير مؤرخة بثها المكتب الإعلامي للمجموعة العسكرية في بورما، الثلاثاء، تظاهرات داعمة للعسكريين في مناطق غير محددة. ولوح أنصار المجموعة العسكرية بالعلم الوطني، واستنكروا أعمال «قوات الدفاع الشعبي» وهي ميليشيات معارضة.

ووعد رئيس المجموعة العسكرية، مين أونغ هلاينغ، الثلاثاء، في الجريدة الرسمية «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» بتنظيم انتخابات «حرة ونزيهة (...) عندما يصبح الوضع سلميًّا ومستقرًّا».

ومنذ الانقلاب، قُتل قرابة 1500 مدني وأُوقف نحو 12 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، ونُسبت عمليات قتل قرويين أخيرًا إلى العسكريين.