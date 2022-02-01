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المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «تشجب محاولة الانقلاب» في غينيا بيساو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 07:23 مساء
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «تشجب محاولة الانقلاب» في غينيا بيساو
أعلام الدول أعضاء منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية. (الإنترنت)
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شجبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، الثلاثاء، «محاولة الانقلاب» الجارية على ما أكدت في غينيا بيساو، وطلبت من العكسريين «العودة إلى ثكناتهم».

وقالت المنظمة شبه الإقليمية، في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إن «إيكواس تشجب محاولة الانقلاب، وتحمِّل العسكريين مسؤولية سلامة الرئيس أومارو سيسكوكو إمبالو وأعضاء حكومته»، وفق «فرانس برس».

ودوت أصوات طلقات نارية غزيرة، بعد ظهر الثلاثاء، في غينيا بيساو قرب مقر الحكومة في هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا ذي التاريخ السياسي المضطرب، وفق شهود في المكان.

وأشار المراسلون إلى أن رجالًا مدججين بالسلاح يحاصرون مقر الحكومة، حيث يُفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو متواجدًا لحضور جلسة استثنائية لمجلس الوزراء. ولم تتوافر معلومات حتى الآن عن سبب إطلاق النار، وفق «فرانس برس».

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