الخارجية الأميركية: بلينكن حض لافرورف على انسحاب «فوري» للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، «حض» نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، على أن تسحب روسيا «فورًا» قواتها المحتشدة على حدودها مع أوكرانيا، مناشدًا موسكو انتهاج الدبلوماسية سبيلًا لحل الأزمة الراهنة بينها وبين كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن «وزير الخارجية شدد على رغبة الولايات المتحدة، بطريقة ثنائية ومع حلفائنا وشركائنا، بمواصلة حوار جاد مع روسيا حول المخاوف الأمنية المشتركة»، مشيرة إلى أن بلينكن «شدد على أن غزوًا جديدًا لأوكرانيا سيؤدي إلى تبعات سريعة وشديدة»، وفق «فرانس برس».

لا إشارة على عزم روسيا خفض التصعيد

وقال مسؤول أميركي إنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم يعط «أي إشارة» إلى عزم روسيا على خفض التصعيد بشكل وشيك عند الحدود الأوكرانية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

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وأوضح المسؤول أنّ المرحلة المقبلة ستكون تقديم روسيا إلى الولايات المتحدة في موعد غير محدّد «ردّاً رسمياً» يوافق عليه الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك جواباً على رسالة وجّهتها واشنطن الأسبوع الماضي إلى موسكو ورفضت فيها الحكومة الأميركية الطلبات الرئيسية التي تقدم بها الروس على صعيد الأمن لكنّها فتحت الباب أمام مفاوضات حول نشر صواريخ ووضع سقف متبادل للمناورات العكسرية.

ومنذ نهاية العام الماضي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدا لغزوها.

لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدا وبوقف توسع الحلف شرقا.

ورفضت واشنطن في رسالتها الجوابية رفضا مطلقا الشرط المتعلق باحتمال انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي، لكنها أبدت استعدادا لأن تبحث مع موسكو مسائل أخرى مهمة مثل تعزيز محادثات مراقبة الأسلحة في ما يتعلق خصوصا بمسألة الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا، إضافة إلى المناورات العسكرية.

سفير روسيا: لن نتراجع

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الإثنين، رأى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة تريد «خلق حالة من الهستيريا وخداع المجتمع الدولي باتهامات لا أساس لها».

وأمام مجلس الأمن، تساءل نيبينزيا على أي أساس يمكن الغرب أن يؤكد وجود أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، مذكرا بأن قبل غزوها العراق العام 2003، أكدت واشنطن أن لديها أدلة على وجود أسلحة دمار شامل في هذا البلد، لكن لم يتم العثور عليها أبدا.

وردت نظيرته الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد بأن نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يبرر عقد اجتماع في الأمم المتحدة لأن هذه القوات العسكرية «تهدد الأمن الدولي».

ولم تتمكن روسيا من الحصول على قرار بإلغاء الاجتماع خلال تصويت إجرائي صوتت فيه عشر دول من أصل 15 لصالح عقد الجلسة. وأتت جلسة مجلس الأمن، الإثنين، غداة تلويح الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين، أن الولايات المتحدة أعدت «عقوبات تستهدف أفرادا من النخبة الروسية وعائلاتهم»، إذا غزت روسيا أوكرانيا.