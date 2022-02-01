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إضرابات صامتة ضد المجموعة العسكرية في بورما في الذكرى الأولى للانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 03:38 مساء
إضرابات صامتة ضد المجموعة العسكرية في بورما في الذكرى الأولى للانقلاب
مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في بورما، 23 أبريل 2021، (ا ف ب)
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ساد الهدوء شوارع وأسواق بورما، الثلاثاء، في إضراب صامت، انتهى حين صفق بعضهم من منازلهم في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري، الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وأنهى عملية انتقال ديمقراطي، كانت قد بدأت قبل عقد، في وقت تواصل الأمم المتحدة وواشنطن الضغط على الجنرالات.

وبدت العاصمة الاقتصادية للبلاد رانغون مهجورة الثلاثاء، وأغلقت عديد المتاجر أبوابها، فيما جرى الالتزام بالإضراب على نطاق واسع في جميع أنحاء بورما، لا سيما في ولاية شان (شرق) وولاية كاشين (شمال) وماندالاي (وسط).

وقال أحد سكان رانغون لوكالة «فرانس برس»، «في المنطقة التي أسكنها، لا أحد يخرج (من المنزل) وقوات الأمن تسير دوريات».

وانتشرت صور بورميين لزموا منازلهم وأدوا التحية بثلاثة أصابع، كعلامة على المقاومة.

وكتبت مُعارضة للانقلاب عبر «تويتر»، «إن الصمت هو أقوى صراخ يمكننا إطلاقه في وجه العسكر وقمعهم الدامي».

ونُفذ عدد من الإضرابات الصامتة منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، ضد أونغ سان سو تشي، بما فيها إضراب في ديسمبر أصبحت خلاله الشوارع فارغة.

وأشار مراسلو وكالة «فرانس برس»، إلى أن التصفيق المستمر دوى في نهاية فترة ما بعد الظهر في عدة أحياء في رانغون وماندالاي، بمناسبة انتهاء الإضراب الصامت.

وحذر الجنرالات من أن مثل هذه الأعمال، يمكن أن تعتبر خيانة عظمى، بالإضافة إلى تهديدهم بالاستيلاء على الشركات التي ستبقى مغلقة، فيما يُشجع أنصارهم سكان بورما على الوشاية.

وأظهرت مقاطع فيديو غير مؤرخة بثها المكتب الإعلامي للمجموعة العسكرية في بورما الثلاثاء، تظاهرات داعمة للعسكريين في مناطق غير محددة.

ولوح أنصار المجموعة العسكرية بالعلم الوطني، واستنكروا أعمال «قوات الدفاع الشعبي» وهي ميليشيات معارضة.

ووعد رئيس المجموعة العسكرية مين اونغ هلاينغ، الثلاثاء، في الجريدة الرسمية «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» بتنظيم انتخابات «حرة ونزيهة (...) عندما يصبح الوضع سلميا ومستقرا».

ومنذ الانقلاب، قُتل قرابة 1500 مدني وأوقف نحو 12 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، ونُسبت عمليات قتل قرويين أخيرا إلى العسكريين.

ضغط المجتمع الدولي على جنرالات بورما
وفي مواجهة دوامة العنف، زاد المجتمع الدولي من ضغوطه على الجنرالات الإثنين.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها تحقق في جرائم ضد الإنسانية في بورما منذ الانقلاب.

وقال نيكولاس كومجيان، الذي يرأس الآلية الأممية للتحقيق المستقل حول بورما إن «للقضاء الدولي ذاكرة طويلة جدا».

عقوبات مالية جديدة
وفرضت الولايات المتحدة من جهتها، بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا، عقوبات مالية جديدة على البلاد.

واستُهدف سبعة أفراد وكيانان «على ارتباط بالنظام العسكري في بورما»، بمن فيهم كبار المسؤولين القضائيين أي المدعي العام تيدا أوو ورئيس المحكمة العليا تون تون أو ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أوو، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

بايدن: لم ننسَ معركتكم
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن «طالما أن النظام سيحرم شعب بورما من صوته الديمقراطي، سنُدفع العسكريين ومؤيديهم الثمن»، مضيفا «أقول للشعب البورمي: لم ننسَ معركتكم».

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان إن لندن «ستدافع دائما عن الحق في الحرية والديمقراطية وسيادة القانون. وعلى غرار الدول الأخرى التي تتشارك في هذه القيم، سنحاسب هذا النظام الوحشي والقمعي».

ووضعت أونغ سان سو تشي (76 عاما) في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات.

ووُجهت إليها اتهامات عديدة، بينها خرق قانون يحمي أسرار الدولة ويعود للحقبة الاستعمارية، وتزوير الانتخابات، والتحريض على الاضطرابات العامة، والفتنة، والفساد.

كما وجه القضاء البورمي الإثنين إلى الزعيمة، المحكوم عليها أصلا بالسجن ست سنوات، تهمة جديدة هي الضغط على اللجنة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2020 وفاز بها حزبها.

وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى، فيما يتصاعد التمرد الذي تقوده ميليشيات مدنية وفصائل عرقية، ما دفع المجموعة العسكرية الحاكمة إلى زيادة القمع، وهو أمر دفع مئات آلاف الأشخاص إلى النزوح.

اجتماع إنساني
من جانبها، دعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما نولين هيزر، الإثنين، لعقد «اجتماع إنساني» قريبا مع «معظم الأطراف المشاركة» في الصراع الدائر في بورما، مشيرة إلى أن «العنف والوحشية تكثفا وتوسعا».

وفي بيان مشترك، حث وزراء خارجية أستراليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي على وضع حد لتدفق «الأسلحة والمعدات» إلى الجيش.

وتعتبر العديد من المنظمات غير الحكومية البيانات الصادرة عن وزارات الخارجية خجولة جدا، وحثت مجلس الأمن الدولي على فرض حظر عالمي على بيع الأسلحة في بورما.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في بورما توم أندروز «ليس الوقت مناسبا الآن للخطاب إنما للعمل الهادف».

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