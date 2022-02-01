النمسا تفرض التطعيم الإجباري ضد «كورونا» أو غرامة 3600 يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت النمسا، أول الدول الأوروبية التي تفرض لقاح «كوفيد-19» على مواطنيها وسكانها بشكل إجباري تحت طائلة الغرامة.

اعتبارا من يوم الثلاثاء، سيضطر جميع المواطنين والقاطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق أن يتلقوا التطعيم الكامل ضد الفيروس، أو يواجهوا غرامات تصل إلى 3600 يورو، بحسب «يورو نيوز».

القانون الجديد تتخلله بعض الاستثناءات

لكن هذا القانون الجديد تتخلله بعض الاستثناءات، وتشمل الحوامل والأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية.

كما تخطط الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الصحية، مع السماح للمطاعم بإبقاء أبوابها مفتوحة حتى منتصف الليل يوم السبت.

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وفي الوقت نفسه، لن يُمنع المواطنون غير الملقحين من دخول المتاجر والمطاعم في إطار خطوات الخروج من تدابير مكافحة الوباء في وقت لاحق من هذا الشهر.

انتهاء قيود الإغلاق المفروضة على المطعمين

كما كان المستشار كارل نيهامر قد أعلن السبت الماضي أن قيود الإغلاق المفروضة على المطعمين، والتي جرى فرضها منذ نوفمبر ستنتهي يوم الإثنين 31 يناير.

تأتي التغييرات على الرغم من أعداد الإصابة القياسية في الأيام الأخيرة، والتي يزيدها متحور «أوميكرون». لكن نيهامر قال إن المعدلات المنخفضة لدخول المستشفى يعني أنه من الممكن اتخاذ خطوات إضافية إلى الأمام.