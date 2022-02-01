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زيلينسكي يشيد بـ«أكبر» دعم غربي لأوكرانيا منذ 2014

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 11:18 صباحا
زيلينسكي يشيد بـ«أكبر» دعم غربي لأوكرانيا منذ 2014
زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر الامن في ميونيخ 15 فبراير 2019. (أ ف ب)
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أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن الدعم العسكري والدبلوماسي الغربي لبلاده بلغ أعلى مستوى له منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، فيما تسود مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال زيلينسكي أمام البرلمان الأوكراني إن «الدعم الذي تحظى به أوكرانيا هو الأكبر منذ 2014، إنه غير مشروط ومتواصل»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي 19 يناير الماضي، شكر زيلينسكي، الولايات المتحدة على دعمها بلاده «في هذه الفترة العصيبة» لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في كييف، على خلفية مخاوف من غزو روسي.

وتقود واشنطن محاولات لبناء جبهة غربية موحّدة في وجه ضغوط عسكرية روسية على أوكرانيا التي أغضبت موسكو بسعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. واشتعل الجدل دوليًا خلال الأيام الأخيرة، مع اصطفاف أميركي- أوروبي ضد روسيا، وأطلق حلف شمال الأطلسي بدوره تحذيرات لموسكو، رغم دعوته إياها إلى التعاون.

من جانبها، اتهمت روسيا كلا من الولايات المتحدة وحلف الـ«ناتو» بتصعيد التوتر بعدما أعلن التكتل العسكري تعزيز دفاعاته في شرق أوروبا، وتسيير دوريات عسكرية في البحر المتوسط.

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