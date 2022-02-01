واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء نفاد الوقت

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مسؤول أميركي رفيع أن الوقت بدأ ينفد أمام المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، داعيا طهران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن للمساعدة في إبرام اتفاق.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن البرنامج النووي الإيراني يقترب من «تحقيق اختراق» نحو امتلاك قدرات لصنع أسلحة نووية، ما يترك مهلة «أسابيع» أمام المفاوضين للتوصل إلى اتفاق يجمد هذا البرنامج ويخفف من العقوبات المفروضة على إيران، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يتعين فيها اتخاذ بعض القرارات السياسية الأكثر حساسية من قبل جميع الأطراف» المنخرطة في المفاوضات لإحياء اتفاق العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وأكد المسؤول «إذا كان هدفنا التوصل إلى تفاهم بشكل سريع (...)، فإن الطريقة الفضلى للقيام بذلك وفي أي مفاوضات هي أن تلتقي الأطراف الأكثر عرضة للمخاطرة بشكل مباشر»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإيران.

وتابع «كانت هذه وجهة نظرنا منذ البداية: نحن مستعدون للقاء إيران في حال كانوا هم على استعداد للقائنا»، لافتا إلى أن برنامج التخصيب الإيراني قريب جدا من إنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي.



وأشار المسؤول إلى أن الأمر سيكون «مؤسفا للغاية» إذا لم يجر الطرفان محادثات مباشرة «بالنظر الى الوقت القليل المتبقي أمامهما ومدى حساسية (...) القرارات التي يتوجب اتخاذها».

وعلق الدبلوماسيون، الجمعة، مفاوضاتهم الجارية منذ بضعة أسابيع في فيينا ليعودوا إلى عواصمهم، وكتب منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يترأس المحادثات الجارية في قصر كوبورغ الفخم في العاصمة النمساوية في تغريدة «لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن».