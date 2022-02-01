Atwasat

واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء نفاد الوقت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 08:19 صباحا
واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء نفاد الوقت
قصر كوبورغ الفخم في العاصمة النمساوية الذي يستضيف المفاوضات النووية، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

اعتبر مسؤول أميركي رفيع أن الوقت بدأ ينفد أمام المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، داعيا طهران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن للمساعدة في إبرام اتفاق.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن البرنامج النووي الإيراني يقترب من «تحقيق اختراق» نحو امتلاك قدرات لصنع أسلحة نووية، ما يترك مهلة «أسابيع» أمام المفاوضين للتوصل إلى اتفاق يجمد هذا البرنامج ويخفف من العقوبات المفروضة على إيران، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يتعين فيها اتخاذ بعض القرارات السياسية الأكثر حساسية من قبل جميع الأطراف» المنخرطة في المفاوضات لإحياء اتفاق العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وأكد المسؤول «إذا كان هدفنا التوصل إلى تفاهم بشكل سريع (...)، فإن الطريقة الفضلى للقيام بذلك وفي أي مفاوضات هي أن تلتقي الأطراف الأكثر عرضة للمخاطرة بشكل مباشر»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإيران.

وتابع «كانت هذه وجهة نظرنا منذ البداية: نحن مستعدون للقاء إيران في حال كانوا هم على استعداد للقائنا»، لافتا إلى أن برنامج التخصيب الإيراني قريب جدا من إنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي.

وأشار المسؤول إلى أن الأمر سيكون «مؤسفا للغاية» إذا لم يجر الطرفان محادثات مباشرة «بالنظر الى الوقت القليل المتبقي أمامهما ومدى حساسية (...) القرارات التي يتوجب اتخاذها».

وعلق الدبلوماسيون، الجمعة، مفاوضاتهم الجارية منذ بضعة أسابيع في فيينا ليعودوا إلى عواصمهم، وكتب منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يترأس المحادثات الجارية في قصر كوبورغ الفخم في العاصمة النمساوية في تغريدة «لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيت الأبيض: واشنطن أعدت عقوبات تستهدف «النخبة الروسية وعائلاتهم»
البيت الأبيض: واشنطن أعدت عقوبات تستهدف «النخبة الروسية ...
الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا و«الضمانات الأمنية» لموسكو
الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا و«الضمانات الأمنية» ...
بايدن: الولايات المتحدة «مستعدة لكل الاحتمالات» بشأن التهديدات الروسية لأوكرانيا
بايدن: الولايات المتحدة «مستعدة لكل الاحتمالات» بشأن التهديدات ...
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء نفاد الوقت
واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء نفاد...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط...
المزيد
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا...
11 قتيلا في فيضانات الإكوادور
11 قتيلا في فيضانات الإكوادور...
موسكو «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية
موسكو «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية...
واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء نفاد الوقت
واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء......
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط