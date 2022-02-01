روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي، الإثنين، أن الولايات المتحدة تلقت من روسيا رسالة خطية تتضمن ملاحظات الكرملين على الجواب الخطّي الذي سلّمته واشنطن إلى موسكو الأسبوع الماضي وضمنته ردها على مطالبه الأمنية واشتراطاته لحل الأزمة الأوكرانية.

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وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «بوسعنا أن نؤكد أننا تلقينا رداً مكتوباً من روسيا»، من دون أن يحدد فحوى هذا الرد، وفق «فرانس برس».

وتأتي هذه الرسالة الروسية الجديدة عشية مكالمة هاتفية مرتقبة بين وزيري خارجية القوتين العظميين المتنافستين.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء الماضي، أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيًّا إذا شنت القوات الروسية هجومًا على أوكرانيا.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الأميركي إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحفية عما إذا كان واردًا بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصيًّا، فأجاب بايدن: «نعم. يمكن أن أنظر في ذلك».

وفي وقت سابق أكد جو بايدن عدم وجود نية لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، لكنه حذر روسيا مجددًا من عقوبات مشددة في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها.