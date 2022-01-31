بايدن: الولايات المتحدة «مستعدة لكل الاحتمالات» بشأن التهديدات الروسية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، أن بلاده «تواصل الدعوة لاعتماد الدبلوماسية» سبيلًا لحل الأزمة على الحدود الروسية-الأوكرانية، حيث حشدت موسكو أكثر من مئة ألف عسكري، لكن في الوقت نفسه «نحن مستعدون لكل الاحتمالات».

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة «عرضت كل نطاق الخطر» الذي تشكله روسيا، وذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الأوكرانية بطلب من واشنطن، وفق «فرانس برس».

عواقب وخيمة وسريعة

وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، من أنه «إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة».

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وقال بايدن، في بيان، إن «اجتماع مجلس الأمن (الدولي) اليوم (الإثنين) خطوة حاسمة لجعل العالم يوحد الصوت» بشأن هذه الأزمة.

فرض عقوبات على بوتين

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء الماضي، أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيًّا إذا شنت القوات الروسية هجومًا على أوكرانيا.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الأميركي إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحفية عما إذا كان واردًا بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصيًّا، فأجاب بايدن: «نعم. يمكن أن أنظر في ذلك».

وفي وقت سابق أكد جو بايدن عدم وجود نية لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، لكنه حذر روسيا مجددًا من عقوبات مشددة في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها.