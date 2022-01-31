الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا و«الضمانات الأمنية» لموسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، مكالمة هاتفية، الإثنين، للمرة الثانية خلال أربعة أيام في ظل الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، كما أعلن الكرملين.

وأكدت الرئاسة الروسية، في بيان صدر عقب المكالمة، «استمر تبادل وجهات النظر بشأن الوضع حول أوكرانيا وحول إعطاء روسيا ضمانات أمنية طويلة الأجل ملزمة قانونيًّا»، بحسب «فرانس برس».

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الغرب تجاهل مطالب موسكو الأمنية من أجل خفض التوتر بين الجانبين حول مسألتي أوكرانيا والحلف الأطلسي، على ما أفاد الكرملين.

وجاء في تقرير لـ«الكرملين»، حول مضمون المكالمة بين الرئيسين أن «أجوبة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، لم تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الجوهرية بشأن منع توسيع الحلف الأطلسي ورفض نشر أنظمة صاروخية قرب حدود روسيا».

روسيا ستدفع «ثمنًا باهظًا جدًّا»

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من أن روسيا ستدفع «ثمنًا باهظًا جدًّا» إذا شنت هجومًا عسكريًّا على جارتها أوكرانيا، مشددًا على أن باريس وبرلين متفقتان على ضرورة نزع فتيل التوتر في هذه الأزمة.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه «إذا حصل هجوم، سيكون هناك ردّ، والثمن (الذي ستدفعه روسيا) سيكون باهظًا جدًّ»، وأضاف أن فرنسا وألمانيا «متحدتان» في الدعوة إلى خفض حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وفق «فرانس برس».

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وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيجري، الجمعة، مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتناول الأزمة الأوكرانية. وقال ماكرون : «سأجري صباح الجمعة محادثة (هاتفية) مع الرئيس بوتين لتقييم مجمل الوضع».

حزمة عقوبات أميركية اقتصادية

أعلن مسؤول أميركي رفيع، الثلاثاء، أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدها واشنطن للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيودًا غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية.

وقال المسؤول للصحفيين: «نتحدث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها»، مثل الذكاء الصناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران، وهو ما «سيضرب بشدة طموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع»، وفق «فرانس برس».