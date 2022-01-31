Atwasat

الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا و«الضمانات الأمنية» لموسكو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 10:12 مساء
الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا و«الضمانات الأمنية» لموسكو
صورة مركبة للرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
alwasat radio

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، مكالمة هاتفية، الإثنين، للمرة الثانية خلال أربعة أيام في ظل الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، كما أعلن الكرملين.

وأكدت الرئاسة الروسية، في بيان صدر عقب المكالمة، «استمر تبادل وجهات النظر بشأن الوضع حول أوكرانيا وحول إعطاء روسيا ضمانات أمنية طويلة الأجل ملزمة قانونيًّا»، بحسب «فرانس برس».

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الغرب تجاهل مطالب موسكو الأمنية من أجل خفض التوتر بين الجانبين حول مسألتي أوكرانيا والحلف الأطلسي، على ما أفاد الكرملين.

وجاء في تقرير لـ«الكرملين»، حول مضمون المكالمة بين الرئيسين أن «أجوبة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، لم تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الجوهرية بشأن منع توسيع الحلف الأطلسي ورفض نشر أنظمة صاروخية قرب حدود روسيا».

 روسيا ستدفع «ثمنًا باهظًا جدًّا»
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من أن روسيا ستدفع «ثمنًا باهظًا جدًّا» إذا شنت هجومًا عسكريًّا على جارتها أوكرانيا، مشددًا على أن باريس وبرلين متفقتان على ضرورة نزع فتيل التوتر في هذه الأزمة.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه «إذا حصل هجوم، سيكون هناك ردّ، والثمن (الذي ستدفعه روسيا) سيكون باهظًا جدًّ»،  وأضاف أن فرنسا وألمانيا «متحدتان» في الدعوة إلى خفض حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وفق «فرانس برس».

-  «الإليزيه»: توافق بين ماكرون وبوتين على «ضرورة نزع فتيل التصعيد» في أوكرانيا
-  الكرملين: بوتين يبلغ ماكرون أن الغرب تجاهل مخاوف روسيا الأمنية

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيجري، الجمعة، مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتناول الأزمة الأوكرانية. وقال ماكرون : «سأجري صباح الجمعة محادثة (هاتفية) مع الرئيس بوتين لتقييم مجمل الوضع».

 حزمة عقوبات أميركية اقتصادية 
أعلن مسؤول أميركي رفيع، الثلاثاء، أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدها واشنطن للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيودًا غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية.

وقال المسؤول للصحفيين: «نتحدث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها»، مثل الذكاء الصناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران، وهو ما «سيضرب بشدة طموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع»، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
الأمم المتحدة: «طالبان» قتلت نحو 100 من موظفي الحكومة والأمن السابقين

الأمم المتحدة: «طالبان» قتلت نحو 100 من موظفي الحكومة والأمن السابقين
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي
ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقوبات أميركية على مسؤولين كبار بالقضاء البورمي في ذكرى الانقلاب
عقوبات أميركية على مسؤولين كبار بالقضاء البورمي في ذكرى الانقلاب
واشنطن تتهم موسكو بالتخطيط لزيادة جنودها في بيلاروسيا.. وروسيا: «خداع» للمجتمع الدولي
واشنطن تتهم موسكو بالتخطيط لزيادة جنودها في بيلاروسيا.. وروسيا: ...
بايدن: روسيا ستواجه «عواقب وخيمة» إذا رفضت المسار الدبلوماسي
بايدن: روسيا ستواجه «عواقب وخيمة» إذا رفضت المسار الدبلوماسي
الشرطة الألمانية تعلن توقيف مشتبهين بهما في قتل شرطيين بالرصاص
الشرطة الألمانية تعلن توقيف مشتبهين بهما في قتل شرطيين بالرصاص
قطاع الطرق يقتلون عشرات الأشخاص في نيجيريا
قطاع الطرق يقتلون عشرات الأشخاص في نيجيريا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان...
المزيد
بايدن: الولايات المتحدة «مستعدة لكل الاحتمالات» بشأن التهديدات الروسية لأوكرانيا
بايدن: الولايات المتحدة «مستعدة لكل الاحتمالات» بشأن ......
الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا و«الضمانات الأمنية» لموسكو
الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا و«الضمانات ......
البيت الأبيض: واشنطن أعدت عقوبات تستهدف «النخبة الروسية وعائلاتهم»
البيت الأبيض: واشنطن أعدت عقوبات تستهدف «النخبة الروسية ......
قطاع الطرق يقتلون عشرات الأشخاص في نيجيريا
قطاع الطرق يقتلون عشرات الأشخاص في نيجيريا...
الشرطة الألمانية تعلن توقيف مشتبهين بهما في قتل شرطيين بالرصاص
الشرطة الألمانية تعلن توقيف مشتبهين بهما في قتل شرطيين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط