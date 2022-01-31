الشرطة الألمانية تعلن توقيف مشتبهين بهما في قتل شرطيين بالرصاص

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الألمانية توقيف مشتبهين بهما في قتل شرطييْن، خلال عملية تنظيم حركة المرور، الإثنين، في منطقة سارلاند في جنوب غرب ألمانيا.

وقالت شرطة سارلاند: «أُوقف مشتبه به يبلغ 32 عامًا من دون مقاومة». وقبل وقت قصير، قبضت الشرطة على رجل آخر يبلغ 38 عامًا يشتبه في تورطه في هذا الحادث في المنطقة نفسها بعد عملية مطاردة كبيرة، بحسب «فرانس برس».

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وقُتل الشرطيان، وهما رجل وامرأة، بالرصاص خلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من بلدة كوسيل. وقالت الشرطة إنها لا تعرف دوافع القتلة، وحثت سائقي السيارات على عدم اصطحاب الركاب عابري السبيل.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن بالغ صدمتها إزاء مقتل الشرطيين. وقالت فيزر: «بصرف النظر عن طبيعة الدافع وراء الجريمة: هذه الجريمة تذكرنا بالإعدام، وتبين أن أفراد الشرطة يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل أمننا... قلبي مع أسر الضحايا وأصدقائهم وزملائهم. سنفعل كل ما في وسعنا للقبض على الجناة».

وذكرت فيزر أنها عرضت على وزير الداخلية المحلي في ولاية راينلاند-بفالتس كل الدعم اللازم للقبض على الجناة في أسرع وقت ممكن وللتحقيقات.