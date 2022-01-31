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عقوبات أميركية على مسؤولين كبار بالقضاء البورمي في ذكرى الانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 06:19 مساء
عقوبات أميركية على مسؤولين كبار بالقضاء البورمي في ذكرى الانقلاب
متظاهرون يرفعون تحية بثلاثة أصابع في تظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في بورما، وذلك في مدينة نايبيداو. (أ ف ب)
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فرضت واشنطن عقوبات مالية على سبعة أشخاص وكيانيْن «على صلة بالنظام العسكري في بورما»، في الذكرى الأولى للانقلاب الذي نفذه العسكريون في الأول من فبراير 2021 وأطاح الزعيمة المدنية، أونغ سان سو تشي.

وبين الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبات التي اتًّخذت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، مسؤولون كبار في القضاء البورمي، وهم المدعي العام ثيدا أو، ورئيس المحكمة العليا تون تون أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أو، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، وفق «فرانس برس».

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وشددت المجموعة العسكرية الطوق على الزعيمة المدنية السابقة لبورما، أونغ سان سو تشي، بعدما حُكم عليها في 10 يناير بالسجن أربع سنوات في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها والتي قد تتعرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.

سو تشي رهن الإقامة الجبرية

قال مصدر مطلع على الملف إن الحائزة جائزة «نوبل» للسلام، التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، وفي رد على الحكم، قالت اللجنة النرويجية المانحة لجوائز نوبل «إنه حكم سياسي» معربة عن «قلق عميق إزاء وضعها».

وسبق أن حُكم على سان سو تشي (76 عامًا) في ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس «كورونا»، وهو حكم خفضته المجموعة العسكرية لاحقًا إلى عامين، وتمضي أونغ سان سو تشي هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبًا، وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية، زاو مين تون، الحكم الصادر،  موضحًا أن سو تشي ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال محاكمتها.

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