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تقرير «حفلات داونينغ ستريت» يندد بأخطاء القيادة في رئاسة الحكومة البريطانية.. وجونسون يبدي «أسفه» أمام البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 05:50 مساء
تقرير «حفلات داونينغ ستريت» يندد بأخطاء القيادة في رئاسة الحكومة البريطانية.. وجونسون يبدي «أسفه» أمام البرلمان
صورة نشرتها «ذا غارديان» وأثارت انتقادات حول التزام جونسون بقيود الإغلاق الخاصة بكورونا. (الإنترنت)
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خلص تقرير داخلي حول فضيحة الحفلات التي أُقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية إلى وقوع «أخطاء في القيادة وفي التقدير» في «داونينغ ستريت»، وفق ما أعلنت الإثنين كبيرة الموظفين العامين، سو غراي.

وجاء في التقرير، الذي تسلمه رئيس الوزراء بوريس جونسون صباحًا: «حصلت إخفاقات في القيادة وفي التقدير من جانب أفرقاء عدة في داونينغ ستريت ورئاسة الحكومة في أوقات مختلفة. بعض الأحداث ما كان يجب أن يسمح بحصولها»، وفق «فرانس برس».

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، «أسفه» أمام البرلمان بعد صدور تقرير رسمي حول حفلات أقيمت في «دوانينغ ستريت» خرقت الإغلاق الذي كان مفروضًا لاحتواء «كوفيد-19»، متعهّدا «إصلاح الأمور». وقال رئيس الوزراء: «أفهم ذلك وسوف أصلح الأمور»، متعهّدا تغيير طريقة إدارته للعمل في «داونينغ ستريت».

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء في 12 يناير، «اعتذارات» بعدما أقر بحضور حفلة في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي، مشيرًا إلى أنه ظن «ضمنا» أنها اجتماع عمل. وأوضح أمام النواب أنه ظن أن الحدث سيحترم القواعد الصحية المتبعة، مشددًا على أنه يتحمل «مسؤولية الأخطاء» المرتكبة.

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ودعا زعيم المعارضة العمالية، كير ستارمر وقتها، إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما اعترف بحضور حفلة في داونينغ ستريت أثناء العزل، وفق «فرانس برس».

هل سيكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟
وقال ستارمر في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية «دفاعه عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفلة سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني». وأضاف: «هل سيكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟»، متهمًا الزعيم المحافظ بـ«الكذب بوقاحة».

في مواجهة سلسلة معلومات كشفت نهاية العام الماضي حفلات منظمة في دوائر السلطة في تحد للقواعد الصحية لمكافحة فيروس كورونا العام 2020، يجد بوريس جونسون نفسه مرغمًا على كشف ما إذا كان حاضرًا أم لا خلال حفلة جرى تنظيمها في 20 مايو، كما ذكرت عدة وسائل إعلام بريطانية.

وأعلنت المسؤولة الثانية في الحزب العمالي على «بي بي سي»، أنجيلا راينر، أن «السؤال بسيط»، مشيرة إلى أنه في حال «كذب بوريس جونسون على البريطانيين وعلى البرلمان وحضر حفلات أثناء العزل، فلا يمكن الدفاع عنه»

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