المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعيد العمل بالدستور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القادة العسكريون في بوركينا فاسو، الإثنين، أنه تمت إعادة العمل بالدستور بعد أسبوع من انقلاب عسكري أطاح حكومة البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال اللفتنانت كولونيل سيبريان كابوري، في خطاب متلفز، إن «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» التي تسلمت السلطة، الإثنين الماضي، ستضمن «استمرارية الدولة ريثما يتم إنشاء هيئات انتقالية». وقرأ 37 مادة ستعمل بموجبها الحركة بما فيها «مادة أساسية» من شأنها «رفع تعليق العمل بالدستور»، وفق «فرانس برس».

الاتحاد الأفريقي، يعلق عضوية بوركينا فاسو

وأعلن الاتحاد الأفريقي، الإثنين، أنه علق عضوية بوركينا فاسو ردًّا على انقلاب 24 يناير، الذي أطاح الرئيس روش مارس كريستيان كابوري.

وأعلن مجلس السلام والأمن التابع للتكتل المكون من 15 بلدًا على «تويتر» أنه صوَّت «لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل».

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ويوم الجمعة، علقت مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، عضوية بوركينا فاسو خلال قمة افتراضية، لم تتخذ بعد قرارًا بشأن فرض عقوبات أخرى، وفق أحد المشاركين في الاجتماع.

وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير في أكرا، هذه المرة بحضور رؤساء دول المنطقة، بحسب المصدر الذي طلب عدم كشف هويته.