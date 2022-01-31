إصابة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، أنه مصاب بـ«كوفيد-19» دون أن تظهر عليه عوارض شديدة.

وكتب رئيس الوزراء على «تويتر»: «هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي إيجابية. أنا بخير وسأواصل العمل عن بعد هذا الأسبوع مع اتباع توجيهات هيئة الصحة العامة»، وحض الكنديين على تلقي اللقاح والجرعات المعززة، وفق «فرانس برس».

وأعلنت كندا، في 29 نوفمبر الماضي، أنها رصدت أول حالتَي إصابة بالمتحور «أوميكرون» لدى شخصين سافرا مؤخرًا إلى نيجيريا. وقالت حكومة أونتاريو، في بيان، إن المصابَين يخضعان للحجر في أوتاوا، بينما تتعقب سلطات الصحة العامة الأشخاص الذين خالطوهما.

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وحظرت الحكومة الكندية في اليوم التالي دخول المسافرين من مصر ونيجيريا وملاوي؛ خشية تفشي «أوميكرون» المتحور الجديد لفيروس كورونا، بعد أن فرضت الإجراء نفسه على سبع دول أفريقية أخرى. وقال وزير الصحة جان إيف دوكلو للصحفيين إن الرعايا الأجانب الذين أقاموا أو عبروا من هذه البلدان في الأسبوعين الماضيين لم يعد بإمكانهم دخول كندا.